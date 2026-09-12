Checo Pérez queda sorprendido con fábrica de Cadillac y asegura que será un equipo protagonista en Fórmula 1

El piloto mexicano visitó las instalaciones del nuevo equipo de Fórmula 1 y destacó el trabajo detrás del proyecto estadounidense

Checo Pérez se prepara para el debut de Madrid en la F1 | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez continúa involucrado en la construcción del proyecto de Cadillac dentro de la Fórmula 1 y el piloto mexicano quedó sorprendido después de conocer las instalaciones de la escudería estadounidense. El tapatío destacó la infraestructura y el trabajo que existe detrás del equipo que debutará en la máxima categoría del automovilismo.

Durante su visita a la fábrica de Cadillac, Pérez compartió su impresión sobre el desarrollo de la organización y reconoció que pocas veces ha visto un proyecto con estas características. El mexicano aseguró que la magnitud del trabajo realizado representa una motivación para formar parte del nacimiento de una nueva escudería en la Fórmula 1.

“Es increíble ver dónde estamos y todo lo que hemos avanzado. Es fantástico estar aquí representando al equipo Cadillac de Fórmula 1”, expresó Checo durante su recorrido por las instalaciones del equipo estadounidense.

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El piloto mexicano señaló que la fábrica de Cadillac le generó una impresión especial por la cantidad de personas involucradas y la forma en que se ha construido el proyecto desde cero. Para Pérez, la oportunidad de estar presente desde las primeras etapas de una escudería representa un momento diferente dentro de su trayectoria en la Fórmula 1.

“Es algo que nunca había visto antes”, fue una de las reflexiones del tapatío al hablar sobre las instalaciones y la estructura que Cadillac está formando para competir en la máxima categoría. Pérez destacó que el crecimiento del equipo dependerá del trabajo conjunto y del desarrollo constante en los próximos años.

El mexicano llegó a Cadillac como una de las piezas principales del proyecto junto al finlandés Valtteri Bottas. Ambos pilotos aportan experiencia de campeonatos anteriores y fueron elegidos para liderar el proceso de adaptación de la nueva escudería en la Fórmula 1.

Checo Pérez también compartió un mensaje de confianza para todos los integrantes del equipo y señaló que el objetivo es construir una organización competitiva con el paso del tiempo. El piloto mexicano afirmó que la escudería tiene las bases para convertirse en una referencia dentro de la categoría.

“Algún día Cadillac será un equipo top y todos queremos formar parte de ese camino”, mencionó Pérez al hablar sobre la visión a futuro de la escudería estadounidense.

El proyecto de Cadillac representa un nuevo desafío en la carrera de Checo, quien después de su etapa con Red Bull decidió mantenerse dentro de la Fórmula 1 con un papel importante en la creación de un equipo que busca consolidarse desde su llegada al campeonato. Un trabajo a largo plazo, ya que el equipo aun se sigue adaptando la parrilla, pues en su temporada de debut, todavía no ha logrado sumar puntos.

La experiencia del mexicano será clave para aportar información técnica y acompañar el desarrollo de un monoplaza que enfrentará el reto de competir contra equipos con años de experiencia en la categoría. Para Pérez, formar parte del inicio de Cadillac es una oportunidad que lo mantiene motivado dentro del automovilismo.

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