Mastantuono hace historia con Fiorentina y rompe un récord que pertenecía a Lionel Messi

El argentino marcó tres goles ante Venezia y se convirtió en el jugador más joven en lograr un hat-trick en una liga top de Europa

Franco Mastantuono hace historia en la Serie A | GIACOMO COSUA / NURPHOTO VIA AFP

Franco Mastantuono tuvo una jornada que quedará registrada en su inicio dentro del fútbol europeo. El delantero argentino marcó tres goles en la victoria de Fiorentina por 4-2 ante Venezia en la Serie A y estableció una nueva marca que pertenecía a Lionel Messi.

El atacante de 19 años fue determinante para que el conjunto de Florencia consiguiera su primera victoria del campeonato. Después de que Venezia tomó ventaja con un gol de Che Adams, Mastantuono apareció con dos disparos desde fuera del área para darle la vuelta al marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, Fiorentina amplió la diferencia con un tanto de Mateo Pellegrino, pero el protagonismo del argentino continuó. Mastantuono completó su triplete con una jugada dentro del área que terminó en el cuarto gol de su equipo y cerró una noche en la que participó directamente en el resultado.

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La actuación también representó el primer triplete de Mastantuono en una de las cinco principales ligas europeas. Con sus tres anotaciones ante Venezia, el jugador cedido por el Real Madrid alcanzó una cifra que le permitió superar un registro que Lionel Messi mantenía desde 2007.

El récord de Messi que rompió Mastantuono

Mastantuono consiguió su hat-trick con 19 años y 28 días, convirtiéndose en el argentino más joven en marcar tres goles en un partido dentro de las principales ligas del continente. Messi había establecido la marca anterior cuando tenía 19 años y 259 días, tras marcar tres veces contra Real Madrid en el empate 3-3 entre Barcelona y el conjunto blanco.

El registro del delantero de Fiorentina se suma a una lista en la que también aparecen nombres como Mauro Icardi, quien logró un triplete con 19 años y 343 días, además de Antonio Angelillo y Gonzalo Higuaín, quienes alcanzaron la cifra después de cumplir los 20 años.

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Más allá de los goles, Mastantuono tuvo participación constante durante el encuentro ante Venezia. El argentino terminó con siete remates a portería y generó acciones ofensivas desde el costado derecho del ataque del conjunto italiano.

El jugador llegó a Fiorentina después de tener pocos minutos con el Real Madrid y comenzó a encontrar continuidad en Italia. Su actuación ante Venezia significó también el fin de una racha sin marcar en partidos oficiales, que había superado los ocho meses.

Con este resultado, Fiorentina sumó sus primeros puntos de la temporada en la Serie A y Mastantuono se convirtió en uno de los nombres principales de la jornada gracias a una actuación que le permitió alcanzar un récord que durante casi dos décadas estuvo en poder de Lionel Messi.

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