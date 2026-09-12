¡Defensa renovada! Santiago Ramos Mingo es nuevo futbolista del América

El central llega al nido de Coapa para cubrir la baja de Sebastián Cáceres

La defensa del América tiene un nuevo pilar. Las peticiones de Guillermo Almada se hicieron realidad luego de que América hiciera oficial la llegada de Santiago Ramos Mingo, zaguero central de 24 años que llega para apuntalar la primera línea del conjunto de Coapa, luego de la salida del mundialista uruguayo Sebastián Cáceres con rumbo al Celta de Vigo de LaLiga.

La búsqueda de América pasó por distintas opciones en las que se llegó a contemplar la opción de David Alaba, tras desvincularse del Real Madrid. La posibilidad de incorporar al austriaco no avanzó y la directiva concentró sus gestiones en Ramos Mingo, debido a que el entrenador azulcrema, Guillermo Almada, buscaba reforzar la línea defensiva, luego de la salida de Cáceres y del cuarto lugar de Las Águilas en la recién finalizada Leagues Cup 2026.

El anunció se hizo oficial en redes sociales, luego de la llegada del jugador al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde aseguró que cuando un equipo como el América muestra interés es difícil decir que no. “Para mí fácil, cuando te llama un equipo de esta magnitud no hay no hay mucho que no hay mucho que pensar; solamente agradecerles a todos por venir y contento de estar acá”

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Santiago Ramos Mingo ocupará el lugar que dejó Sebastián Cáceres

La necesidad de incorporar a otro defensa surgió después de la transferencia de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. El conjunto español confirmó el pasado 1 de septiembre la contratación del uruguayo, quien dejó al América después de seis temporadas y media y más de 200 encuentros oficiales.

Ramos Mingo cumple con el perfil que buscaba el cuerpo técnico. Mide alrededor de 1.85 metros, juega como defensa central y su pierna dominante es la izquierda. Puede desempeñarse en ambos perfiles de la pareja de centrales, además de participar en la salida del balón desde campo propio. El argentino llega después de tener continuidad con Bahía durante la temporada 2026. En el Brasileirao acumuló presencia recurrente dentro del once inicial antes de que América avanzara en las negociaciones para adquirir sus derechos.

Su incorporación también permitirá a Almada contar con otra opción junto a Ramón Juárez y Miguel Vázquez, además de Israel Reyes, futbolista que puede actuar tanto como lateral como en el centro de la defensa.

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Trayectoria y palmarés de Santiago Ramos Mingo

Santiago Ramos Mingo nació en Córdoba, Argentina, el 21 de noviembre de 2001. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el Club Deportivo Atalaya y posteriormente pasó a las fuerzas básicas de Boca Juniors, donde continuó su proceso de formación antes de trasladarse a Europa.

En febrero de 2020, Barcelona incorporó al argentino para jugar con su equipo filial. Ramos Mingo permaneció durante dos temporadas en el Barça B y acumuló 36 partidos, además de marcar un gol. No llegó a disputar un encuentro oficial con el primer equipo catalán.

Después de terminar su etapa en España, el central firmó con el OH Leuven de Bélgica en 2022. Su participación se produjo principalmente con el conjunto sub 23, con el que disputó 18 partidos y anotó tres goles antes de regresar al fútbol argentino.

Defensa y Justicia se convirtió en su siguiente destino. Llegó inicialmente a préstamo en enero de 2023 y posteriormente el club adquirió sus derechos. Ahí encontró continuidad antes de ser transferido a Bahía en enero de 2025.

Su paso por Brasil representó una nueva etapa en su carrera. Con Bahía conquistó la Copa do Nordeste de 2025, torneo en el que el conjunto de Salvador derrotó a Confiança en la final, además de formar parte de los títulos del Campeonato Baiano de 2025 y 2026.

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