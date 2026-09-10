Cruz Azul vs América en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 8

La Máquina busca terminar con el invicto de las Águilas. Mira la previa del juego: posibles alineaciones, antecedentes y más

Cruz Azul vs América en vivo, canal de transmisión del Clásico Joven | Claro Sports

Cruz Azul y América protagonizan el partido más atractivo de la jornada 8 del torneo Apertura 2026 en la Liga MX. Este sábado 12 de septiembre, el Estadio Azteca será el escenario de una nueva edición del Clásico Joven, la cual se disputará a las 21:15 horas tiempo del centro de México. El compromiso pondrá frente a frente a dos de los equipos más importantes del fútbol mexicano, en una transmisión que podrás seguir por Canal 5, TUDN y ViX.

La Máquina llega en el sexto lugar de la tabla general con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y tres derrotas. Los cementeros tienen 12 goles a favor y 11 en contra, ubicándose a cuatro unidades de las Águilas que son líderes de la clasificación con 16. El cuadro azulcrema es el único invicto del campeonato con cinco victorias y un empate, con 12 tantos anotados por solo dos recibidos.

El cuadro dirigido por Guillermo Almada llegará a la cita después de perder el juego por el tercer lugar de la Leagues Cup, además de empatar 2-2 ante Monterrey (derrota capitalina de 4-5 en penaltis) en las semifinales del mismo certamen. En Liga MX, su último duelo terminó con triunfo de 2-0 sobre el Puebla.

Del otro lado los pupilos de Joel Huiqui llegan tras dos triunfos consecutivos en Liga MX: 1-3 frente a Necaxa en la jornada 6 y 1-0 sobre Santos en la fecha 7.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y las podrás ver en vivo y en directo a través de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, con las estadísticas, alineaciones, resumen y goles al momento.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs América para la jornada 8 de la Liga MX 2026

Para el fin de semana, Joel Huiqui y el Cruz Azul recuperarían algunas piezas importantes como el capitán Erik Lira, quien partiría de inicio luego de la novela del fichaje fallido con el Monaco. Además, Gonzalo Piovi y Carlos Rodolfo Rotondi podrían tener minutos aunque todo dependerá de su evolución en las próximas horas. Quien también podría partir como titular es José Paradela, quien arrancó en la banca en el último juego frente a Santos Laguna.

Del otro lado, el América también evaluará la situación física de Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón, así como la del refuerzo Miguel Borja. Los tres elementos tuvieron minutos el pasado fin de semana con la sub 21 y aparecerían en la convocatoria del primer equipo para el duelo ante los celestes. Quien no tendría minutos es Carlos Álvarez, refuerzo español que continúa su trabajo de adaptación al club azulcrema.

Cruz Azul.- Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira, Omar Campos, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero y Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira, Omar Campos, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero y Nicolás Ibáñez. América.- Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs América en la Liga MX

Los últimos 10 antecedentes entre Cruz Azul y América se encuentran parejos, con cuatro empates y tres triunfos por equipo; sin embargo, si nos enfocamos en enfrentamientos en Liguilla la balanza se inclina por completo a las Águilas, que en el mismo lapso se impusieron en dos semifinales y una final. El resultado más reciente se dio en abril de este año, con un empate 1-1 gracias a los goles de Patricio Salas y Omar Campos.

América 1-1 Cruz Azul | Jornada 14 | Clausura 2026

Cruz Azul 2-1 América | Jornada 13 | Apertura 2025

América 2-1 Cruz Azul | Semifinal vuelta | Clausura 2025

Cruz Azul 1-0 América | Semifinal ida | Clausura 2025

América 0-0 Cruz Azul | Jornada 15 | Clausura 2025

Cruz Azul 3-4 América | Semifinal vuelta | Apertura 2024

América 0-0 Cruz Azul | Semifinal ida | Apertura 2024

Cruz Azul 4-1 América | Jornada 6 | Apertura 2024

América 1-0 Cruz Azul | Final vuelta | Clausura 2024

Cruz Azul 1-1 América | Final ida | Clausura 2024

América 1-0 Cruz Azul | Jornada 8 | Clausura 2024

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 8?

América es ligeramente favorito para llevarse el triunfo en el Clásico Joven ante Cruz Azul; sin embargo los tres resultados presentan momios positivos en las casas de apuestas. En Caliente MX la victoria de los de Coapa tiene un momio de +132, mientras que el triunfo cementero aparece en +190. El empate es el resultado que mejor paga con +250. En cuanto al marcador exacto, el que menos paga es el 1-1 con un momio de +475, seguido por los triunfos del América 0-1 con +600 y 1-2 con +650.

El enfoque está en el Clásico Joven, ¡vamos, Águilas! 🦅 pic.twitter.com/Dic6B0q8wN — Club América (@ClubAmerica) September 9, 2026

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