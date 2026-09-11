Santiago Ramos, sobre el interés del América: “Cuando te llama un club de esta magnitud, no lo dudas”

El defensa argentino hizo su arribó a la Ciudad de México para presentarse con Las Águilas y hacer oficial su fichaje

El América continúa con movimientos en su plantilla para afrontar el resto del Apertura 2026 de la Liga MX en el último día del mercado. Este viernes 11 de septiembre, Santiago Ramos Mingo llegó a la Ciudad de México procedente del Esporte Clube Bahia de Brasil para reportar con el conjunto de Coapa y comenzar una nueva etapa en su carrera.

A su llegada a la capital mexicana, el defensa argentino compartió sus primeras palabras como nuevo jugador azulcrema, a falta se hacer oficial su fichaje, y dejó clara la dimensión que representa para él incorporarse al club.

Mingo aseguró que llega con entusiasmo y calificó al América como el equipo más grande del país. “Estoy feliz por arrancar esta nueva etapa en mi vida. Agradecerle a todos por venir acá y estoy muy contento por venir al más grande de México”.

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El zaguero también explicó qué factores fueron determinantes para aceptar la propuesta. Para Ramos Mingo, el peso internacional del América y el proyecto deportivo fueron razones suficientes para tomar la decisión. “Todo, yo creo que todo en el mundo conocen América, saben la magnitud de este club y lo que más me trajo hasta aquí el proyecto que tiene y el interés; estoy muy agradecido por eso”, señaló.

La decisión, según el propio futbolista, no requirió demasiado análisis una vez que recibió el llamado del conjunto de Coapa. Ramos Mingo afirmó que ante una institución de esta magnitud resultaba complicado rechazar la oportunidad. “Para mí fácil, cuando te llama un equipo de esta magnitud no hay no hay mucho que no hay mucho que pensar; solamente agradecerles a todos por venir y contento de estar acá”.

Con su incorporación, el América suma una pieza más para su sector defensivo de cara a la segunda parte del torneo. El argentino llega desde el fútbol brasileño y ahora deberá integrarse a los trabajos del equipo, conocer a sus nuevos compañeros y adaptarse a la propuesta del cuerpo técnico.

Sobre el estilo de juego que encontrará en Coapa y con Guillermo Almada, Ramos Mingo reconoció que todavía no habla con el entrenador y necesita conocer con mayor profundidad el funcionamiento del equipo. Sin embargo, ya tiene algunas referencias sobre la idea futbolística. “No, sé que juega una sé que juega con una presión alta, que le gusta salir jugando del fondo y primero quiero conocer a mis compañeros, conocerlo a él y ya después de todo vamos a ver cómo va”, comentó.

El defensor tendrá ahora sus primeros días dentro del club para completar el proceso de incorporación y ponerse a disposición del cuerpo técnico. Su llegada se produce con el Apertura 2026 en marcha, por lo que el objetivo inmediato será integrarse al grupo y competir por un lugar en la defensa americanista.

Ramos Mingo inicia así su experiencia en el fútbol mexicano con un mensaje dirigido directamente al peso que representa el América. El argentino dejó claro desde su llegada que el interés del club, su proyecto y la dimensión de la institución fueron factores decisivos para aceptar la propuesta y trasladarse a México.

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