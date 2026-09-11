Richard Ríos se luce con su primer pasegol en el Al Ittihad de Arabia Saudita

El volante participó con el pase previo para uno de los goles en la victoria de su equipo ante Al Faysaly.

Richard Ríos en el Al Ittihad | Captura de transmisión oficial

Richard Ríos va elevando su nivel desde que llegó a Arabia Saudita. Parece que el cambio de aires le sentó bien en materia de rendimiento, aunque se fue del fútbol del ‘Viejo Continente’ y terminó recalando en una de las ligas más jugosas económicamente. El volante rinde al lograr adueñarse de un puesto como titular del equipo.

Desde que aparece en la cancha, el cuadro de Yeda no ha perdido. Ahora le tocó asistir en el triunfo 1-3 de los suyos en visita al Al Faysaly, duelo válido por la séptima fecha de la Liga Profesional Saudí. Fue titular y tuvo una calificación alta tras cumplir de buena manera en el mediocampo.

Steven Bergwijn (28′) rompió el cero con la gentileza de Ríos. Encima Youseef En-Nesyri, atacante marroquí, se reportó al marcar doblete (43′ y 59′). El descuento del local fue a través de Theo Bongonda (87′).

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La asistencia de Richard Ríos

No participó tanto en la jugada en campo rival, pero hizo protagonista a Bergwijn con un desborde monumental. El neerlandés se desató y aceleró hasta llegar al último cuarto. Allí embistió a la defensa y lanzó un remate potente a todo el palo más lejano del portero rival.

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⏰ 28' AL FAISALY 0 x 1 AL ITTIHAD

⚽ Steven Bergwijn

🅰️ Richard Rios



BERGWIJN DISPAROU, APROVEITOU O ESPAÇO, MANDOU DE FORA DA ÁREA E ABRE O PLACAR PARA O ITTIHAD! pic.twitter.com/x7cA14Zzdx — Central do Arabão (@centraldoarabao) September 11, 2026

Primera asistencia de Ríos y una nueva victoria del cuadro dirigido por Jens Wissing. La noticia es que, a falta de que Al Hilal y Al Nassr jueguen los partidos de esta fecha, el conjunto amarillo escala al primer lugar de la Liga con 17 puntos. El lunes 14 de septiembre, a las 11:00 a.m. (hora COL), debutará en la AFC Champions League visitando al Al Shamal de Catar.

Los números de Richard Ríos

Así fue el compromiso del volante, calificado con 7.3 según SofaScore:

Un tiro bloqueado.

Una asistencia.

39/43 pases precisos (91% de acierto).

4/6 pases largos acertados.

Dos pases clave. Una falta recibida.

13 carreras.

2/3 entradas ganadas.

4/6 duelos terrestres ganados.

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