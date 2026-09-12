Borregos Monterrey gana de último minuto en el regreso de Fernando Mayen al Tec Puebla

El corredor anota cuatro touchdowns en la que fuera su casa, incluyendo el touchdown de la diferencia con menos de 2 minutos por jugar

Borregos Puebla vence a Borregos Monterrey con 4 TD de Fernando Mayén|Claro Sports

Borregos Monterrey sigue siendo el obstáculo que no pueden superar los Borregos Puebla de Eric Fisher. Por sexta ocasión desde que llegó el coach al equipo, cayeron ante los dirigidos por el coach Carlos Altamirano, quienes remontaron en el cuarto periodo para vencer 44-38 en la Semana 2 de la Liga Mayor 2026, con cuatro anotaciones de Fernando Mayen en su regreso al Cráter Azul, incluyendo la de la victoria con menos de dos minutos por jugar.

El Tec Puebla abrió el marcador en la primera serie ofensiva, aunque naufragaron en zona roja y se conformaron con un gol de campo. Obligaron a despejar a Borregios en su primera serie, su primer despeje tras no patear en la semana 1 ante Borregos CCM, pero entre castigos y capturas entregaron rápido el ovoide.

Ahí despertó el ataque regiomontano, con una serie de de 11 jugadas que acabó con el primer acarreo de anotación de Mayen en su visita a sus ‘ex’. Monterrey detuvo y consiguió un gol de campo más para el 10-3, pero lo empató el Tec Puebla en pase de Ian Gael González con Evan Albarrán para el 10-10.

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Parecía que nos íbamos al descanso con empate, pero Monterrey anotó en tres jugadas en el último minuto, terminando en el segundo TD terrestre de Mayen, para el 17-10.

Borregios incrementó la ventaja en la primera serie del tercer cuarto, con una serie de apenas dos jugadas que acabó con otra anotación de Mayen. Puebla no perdió la calma y empató el partido con dos pases de anotación de Ian Gael González.

Puebla interceptó a Fernando Sarabia en la siguiente serie, pero los equipos especiales les costaron. Alonso Barrenechea, safety y pateador titular, salió del partido por una lesión del cuello y Monterrey mandó jugada de bloqueo y lo consiguieron, con Emilio Carrillo devolviendo el ovoide a las diagonales para el 30-24, porque fallaron el punto extra. Cabía la posibilidad de que se repitiera la definición de la temporada regular de 2025, en la que Monterrey ganó en casa por un punto extra fallado por Puebla, pero terminó siendo otro cruel desenlace para Puebla.

Ian Gael González salió del partido por una lesión muscular y el suplente, Edson Rincón, no perdió el piso y lideró dos series de touchdown para tomar ventaja 38-30, entre las cuales Monterrey falló un gol de campo.

La visita recortó distancias con menos de 6 minutos por jugar, en pase de Fernando Sarabia a Mauricio Santos, pero un castigo les llevó a que la conversión de dos puntos fuera desde la yarda 8, la cual no convirtieron.

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Puebla tuvo el ovoide con la oportunidad de matar el partido, pero un castigo por pase ilegalmente lanzado hundió su serie. Despeje tras tres jugadas y menos de un minuto de descuento en el reloj. Monterrey tomó el balón en la yarda 28 de su campo y en siete jugadas, Mayen anotó su cuarto touchdown para el 44-38, incluyendo la conversión de dos puntos. La defensiva regia cerró la puerta con la séptima captura del partido que provocó un balón suelto.

Borregos Monterrey, pese a permitir 80 puntos en los primeros dos partidos, tiene marca de 2-0 previo a su semana de descanso, mientras que Puebla cae a 1-1 y su única victoria ante los regios sigue siendo la de la semana 1 de 2015, en la Liga Premier de la Conadeip.

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