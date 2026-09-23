Pumas CU vs Borregos Monterrey en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 4 de la ONEFA 2026

Duelo de invictos este viernes en la Liga Mayor, en lo que será el estreno de ‘Borregios’ como local

ONEFA 2026: ¿Cuándo juegan Pumas CU vs Borregos Monterrey? | Claro Sports

La pasión de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 la puedes seguir en la multiplataforma de Claro Sports. Esta Semana 4 del fútbol americano colegial en México tenemos un duelo de invictos, cuando los Pumas CU visiten a Borregos Monterrey la noche del viernes 25 de septiembre.

El equipo azul y oro llega a la Semana 4 como líder, ya que vencieron a la Anáhuac México Norte, Burros Blancos y Borregos Puebla para ser el único equipo con marca de 3-0. Borregos Monterrey comenzó la campaña como visitante, ganando por una posesión ante el Borregos CCM y Borregos Puebla, pero descansaron el fin de semana anterior previo a tener su debut en casa en la campaña 2026 de la Liga Mayor.

Pumas tendrá su primer partido fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en este 2026 y será un partido nada sencillo ante el equipo que ha disputado las últimas cuatro finales de la Liga Mayor y quiere recuperar el trono esta temporada.

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¿Cuándo y dónde juegan Pumas CU vs Borregos Monterrey por la Semana 4 de la ONEFA 2026 ?

El partido entre Pumas y Borregos Monterrey está programado para el viernes 25 de septiembre en el Estadio Banorte, la nueva casa de los lanudos desde 2019 y donde solo han perdido una ocasión. Fue en su anterior partido, en la final de 2025 ante Auténticos Tigres, cortando su racha de 33 victorias al hilo como locales.

Horario y dónde ver en vivo el Pumas CU vs Borregos Monterrey: canales de TV y transmisión online

El kickoff del partido entre Pumas CU y Borregos Monterrey lo puedes seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, este viernes 25 de septiembre.

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Antecedentes del Pumas CU vs Borregos Monterrey y últimos cinco resultados en la ONEFA

El partido tiene cierto sabor a revancha para Pumas CU, ya que en 2025 fueron eliminados en la Semana 10 por Borregos Monterrey. Estos fueron los últimos resultados entre Borregios y el equipo azul y oro desde la reunificación de las ligas tras la pandemia.

Semana 10, temporada 2025 | Borregos Monterrey 30-23 Pumas CU

30-23 Pumas CU Semifinales, temporada 2024 | Pumas CU 9-49 Borregos Monterrey

Semana 7, temporada 2023 | Pumas CU 21-41 Borregos Monterrey

Semana 1, temporada 2022 | Borregos Monterrey 16-13 Pumas CU

Para encontrar la última victoria de Pumas CU ante Borregos Monterrey, hay que remontarnos a la temporada 2000 de la ONEFA. El marcador en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue 25-22 en series extras. Los regiomontanos anotaron gol de campo en su ataque, pero el equipo de la UNAM respondió con touchdown para llevarse la victoria.

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