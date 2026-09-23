Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 4

Semana 4 de la ONEFA: Pumas CU, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey buscan mantener el invicto en una jornada con duelos clave

Calendario semana 4 de la ONEFA | @PumasCU_fba

La Semana 4 de la ONEFA llega con varios duelos que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Pumas CU, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se mantienen invictos y pelean por la cima de la tabla.

El duelo más destacado será el que podrás disfrutar por Claro Sports, donde Pumas CU y Borregos Monterrey se medirán en Monterrey en una pelea por mantenerse entre los mejores equipos de la ONEFA. Esta semana descansan Águilas Blancas IPN y Linces UVM.

Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 4

La semana 4 de la ONEFA iniciará el viernes 25 de septiembre con cuatro partidos que incluyen el que tendremos por Claro Sports. Mientras que la jornada terminará el sábado 26 de septiembre con el partido de Burros Blacos ante Borregos Puebla

Viernes 25 de septiembre | Borregos Guadalajara en Zorros CETYS | 18:00

Viernes 25 de septiembre | Leones Anáhuac Norte en Borregos CCM | 18:00

Viernes 25 de septiembre | Borregos CEM en Auténticos Tigres | 19:00

Viernes 25 de septiembre | Pumas CU en Borregos Monterrey | 19:30 | Claro Sports

Sábado 26 de septiembre | Leones Anáhuac Cancún en Aztecas UDLAP | 12:00

Sábado 26 de septiembre | Burros Blancos IPN en Borregos Puebla | 13:00

DESCANSAN: Águilas Blancas IPN y Linces UVM

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano colegial mexicano por TV y online?

La semana 4 de la ONEFA se podrá seguir por streaming en los diferentes canales oficiales de cada una de las universidades. Además, en Claro Sports podrán tener la transmisión de Pumas CU ante Borregos Monterrey en nuestra multiplataforma.

Viernes 25 de septiembre | Borregos Guadalajara en Zorros CETYS | 18:00 | YouTube Cetys

Viernes 25 de septiembre | Leones Anáhuac Norte en Borregos CCM | 18:00 |

Liv TEC y YouTube de ESPNMX

Viernes 25 de septiembre | Borregos CEM en Auténticos Tigres | 19:00 |

Canal 53 y TV UANL

Viernes 25 de septiembre | Pumas CU en Borregos Monterrey | 19:30 | Claro Sports

Sábado 26 de septiembre | Leones Anáhuac Cancún en Aztecas UDLAP | 12:00 |TV UDLAP

Sábado 26 de septiembre | Burros Blancos IPN en Borregos Puebla | 13:00 |

Live Tec y YouTube de ESPNMX

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

La tabla de posiciones de la ONEFA marcha con tres equipos invictos, pero Pumas CU se encuentra en la cima con tres partidos disputados, contra los dos que tienen Auténticos Tigres y Borregos Monterrey. En el fondo, está Borregos CCM y Borregos Puebla con una victoria y dos derrotas cada uno.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Pumas CU 3 0 80 Auténticos Tigres UANL 2 0 21 Borregos Monterrey 2 0 80 Leones Anáhuac México Norte 2 1 65 Águilas Blancas IPN 2 1 82 Burros Blancos IPN 2 1 55 Aztecas UDLAP 1 2 62 Zorros CETYS 0 2 68 Leones Anáhuac Cancún 0 2 102 Linces UVM 1 2 38 Borregos CEM 1 2 72 Borregos Guadalajara 1 2 77 Borregos Puebla 1 2 83 Borregos CCM 1 2 104

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 4?

Para los partidos de la Semana 4 de la ONEFA, las predicciones de la IA son las siguientes:

Borregos Guadalajara vs Zorros CETYS Favorito: Borregos Guadalajara : Llega con una ofensiva que ha mostrado capacidad para generar puntos, mientras CETYS busca encontrar mayor regularidad en el inicio del torneo.

Leones Anáhuac Norte vs Borregos CCM Favorito: Leones Anáhuac Norte : Anáhuac Norte parte con ventaja por el funcionamiento mostrado en sus primeros partidos y una defensiva que puede complicar a Borregos CCM.

Borregos CEM vs Auténticos Tigres Favorito: Auténticos Tigres: El equipo regiomontano llega con un ritmo competitivo y una estructura que le permite controlar partidos desde la defensiva y el juego terrestre.

Pumas CU vs Borregos Monterrey Favorito: Pumas CU: Se espera un encuentro cerrado entre dos programas con historia en ONEFA. Pumas llega con un balance que le permite competir fuera de casa, aunque Monterrey representa una prueba importante como local.

Leones Anáhuac Cancún vs Aztecas UDLAP Favorito: Aztecas UDLAP: UDLAP cuenta con experiencia en este tipo de encuentros y buscará aprovechar la localía para imponer condiciones ante un equipo que continúa buscando estabilidad.

Burros Blancos IPN vs Borregos Puebla Favorito: Borregos Puebla: Puebla llega con ventaja por jugar en casa y por el funcionamiento colectivo que ha mostrado en el inicio de la temporada, aunque Burros Blancos suele plantear partidos físicos.



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