Liga Mayor ONEFA 2026: calendario, horarios y dónde ver en vivo los partidos de la semana 3

El fútbol americano colegial de México tendrá su tercer fin de semana de actividad: Conoce los días, horarios y canales para disfrutar de la Liga Mayor

Semana 3 de la Liga Mayor ONEFA 2026. | Claro Sports

La Semana 3 de la Liga Mayor ONEFA 2026 llega con varios equipos en busca de mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación y otros con la necesidad de recuperar terreno después de las dos primeras fechas. Auténticos Tigres, Pumas CU y Borregos Monterrey son los únicos conjuntos que conservan marca de 2-0, aunque los regiomontanos tendrán jornada de descanso junto con los felinos.

Con dos de los invictos fuera de actividad, Pumas CU tendrá la oportunidad de mantenerse entre los equipos sin derrota cuando reciba a Borregos Puebla, mientras que Aztecas UDLAP, Borregos CEM, Leones Anáhuac, Borregos Guadalajara, Burros Blancos y Águilas Blancas buscarán mejorar su registro de 1-1. En la parte baja, Linces UVM y Borregos CCM intentarán conseguir su primera victoria de la temporada, en una fecha que contará con seis partidos entre viernes y sábado. Recuerda que en Claro Sports tenemos la actividad del fútbol americano colegial.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario completo de la ONEFA 2026

ONEFA 2026: ¿Qué partidos se juegan la semana 3?

La Semana 3 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá seis partidos entre viernes y sábado, con actividad en distintos escenarios del país. La jornada comenzará el viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas, cuando Borregos Guadalajara visite a Leones Anáhuac Norte. Una hora después se disputarán dos encuentros: Borregos CCM frente a Borregos CEM y Borregos Puebla ante Pumas CU, ambos programados para las 19:00 horas.

La actividad continuará el sábado 19 de septiembre con tres compromisos. El primero será a las 11:00 horas, cuando Aztecas UDLAP visite a Burros Blancos IPN. Más tarde, a las 12:00 horas, Águilas Blancas IPN recibirá a Leones Anáhuac Cancún, mientras que Linces UVM enfrentará a Zorros CETYS en otro de los duelos programados para el mediodía.

La tercera fecha también tendrá dos equipos sin participación. Borregos Monterrey y Auténticos Tigres tendrán jornada de descanso, por lo que retomarán su calendario después de esta semana. Con seis encuentros en agenda, la competencia continuará su marcha rumbo a la definición de posiciones dentro de la temporada 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la ONEFA

Semana 3

Viernes 18 de septiembre | Borregos Guadalajara en Leones Anáhuac Norte | 18:00 horas

Viernes 18 de septiembre | Borregos CCM en Borregos CEM | 19:00 horas

Viernes 18 de septiembre | Borregos Puebla en Pumas CU | 19:00 horas

Sábado 19 de septiembre | Aztecas UDLAP en Burros Blancos IPN | 11:00 horas

Sábado 19 de septiembre | Leones Anáhuac Cancún en Águilas Blancas IPN | 12:00 horas

Sábado 19 de septiembre | Zorros CETYS en Linces UVM | 12:00 horas

DESCANSAN: Borregos Monterrey y Auténticos Tigres

Tabla de posiciones de la Liga Mayor ONEFA tras la semana 2

Así marcha la Liga Mayor después de las dos primeras semanas de actividad. Auténticos Tigres, Pumas CU y Borregos Monterrey se mantienen invictos y con paso perfecto.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Auténticos Tigres UANL 2 0 21 Pumas CU 2 0 55 Borregos Monterrey 2 0 80 Aztecas UDLAP 1 1 35 Borregos Puebla 1 1 44 Borregos CEM 1 1 45 Leones Anáhuac México Norte 1 1 48 Borregos Guadalajara 1 1 49 Burros Blancos IPN 1 1 55 Águilas Blancas IPN 1 1 75 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57 Linces UVM 0 2 38 Borregos CCM 0 2 80

Liga Mayor ONEFA 2026: Fechas clave

La temporada regular de la Liga Mayor comenzó el jueves 3 de septiembre. Cada equipo jugará nueve partidos en 10 semanas, con la semana 10 programada para el 6 y 7 de noviembre. Tras ello, se jugarán los Playoffs, a los que calificarán los ocho mejores equipos. La postemporada se jugaría en estas fechas:

Cuartos de final: 13 y 14 de noviembre

Semifinales: 20 y 21 de noviembre

Final: 27 o 28 de noviembre

¿Quién transmite la semana 3 Liga Mayor de la ONEFA 2026?

La emoción del deporte de las tacleadas vive una semana más de actividad en el fútbol colegial de México:

Viernes 18 de septiembre | Borregos Guadalajara en Leones Anáhuac Norte | YouTube Leones Anáhuac Norte

Viernes 18 de septiembre | Borregos CCM en Borregos CEM | Claro Sports

Viernes 18 de septiembre | Borregos Puebla en Pumas CU | Claro Sports

Sábado 19 de septiembre | Aztecas UDLAP en Burros Blancos IPN | Canal Once e IPN Deportes

Sábado 19 de septiembre | Leones Anáhuac Cancún en Águilas Blancas IPN | Canal Once

Sábado 19 de septiembre | Zorros CETYS en Linces UVM | YouTube Máximo Avance

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