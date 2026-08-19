Kickoff ONEFA 2026: ¿Cuándo es la patada inicial de la temporada del fútbol americano colegial de México?

La campaña de la Liga Mayor está a la vuelta de la esquina. Conoce la fecha de la semana 1 y los primeros partidos de este año en los emparrillados

¿Cuándo inicia la Liga Mayor ONEFA 2026? | Imago7

La sequía en los emparrillados está a punto de terminar. Cruzamos la mitad del mes de agosto y eso significa que estamos a punto de que inicie la temporada de fútbol americano en todos los niveles: la NFL, la NCAA y también en la ONEFA.

El fútbol americano colegial de México terminó la temporada 2025 el 28 de noviembre, con los Auténticos Tigres terminando su maldición en finales ante su eterno rival, los Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, impidiendo el tetracampeonato del equipo del coach Carlos Altamirano.

Para 2026, 14 equipos jugarán la Liga Mayor y el fútbol americano colegial de México llega a Cancún, con el ascenso de los Leones de la Anáhuac Cancún, quienes toman el sitio de Pumas Acatlán, quienes bajan a la Conferencia Nacional pese a que ganaron un partido en 2025.

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¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA?

El kickoff de 2026 en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano está programado para el primer fin de semana del mes de septiembre. El calendario indica que la semana 1 se jugará en tres días, del jueves 3 al sábado 5 de septiembre, siendo apenas una de tres jornadas en que no habrán descansos, por lo que tendremos siete partidos para iniciar la campaña.

¿Cuál es el primer partido de la ONEFA 2026? Equipos, horario, sede y todo sobre el kickoff

El primer partido de la temporada regular se jugará al sur de la CDMX, con la visita de Borregos Monterrey al Tec CCM en partido a disputarse en ‘Disney’, el Estadio Borregos, en lo que será el único partido del jueves 3 de septiembre.

Para el viernes 4, tendremos cuatro partidos, incluyendo los juegos Pumas CU y Águilas Blancas. La jornada concluye en sábado con dos compromisos: Burros Blancos visitando a la UVM y el debut de Leones de la Anáhuac Cancún recibiendo al Tec CEM. Así está el calendario:

Jueves 3 de septiembre Borregos Monterrey en Borregos CCM | 18:00

Viernes 4 de septiembre Borregos Puebla en Borregos Guadalajara | 16:00 Pumas CU en Leones Anáhuac Norte | 18:00 Aztecas UDLAP en Zorros CETYS | 18:00 Águilas Blancas IPN en Auténticos Tigres | 19:00

Sábado 5 de septiembre Burros Blancos IPN en Linces UVM | 12:00 Borregos CEM en Leones Anáhuac Cancún | 19:00



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Reglamento ONEFA 2026: cuáles son las nuevas reglas y todo para ser experto de la Liga Mayor

La Liga Mayor tendrá un nuevo formato para la temporada 2026. Siguen siendo 14 equipos en la máxima categoría del fútbol americano colegial en México, pero vuelven los grupos, definidos por la marca de 2025. Los nones (el primero de la tabla, tercero, quinto…) y los pares (segundo, cuarto, sexto…). Así quedan los sectores para 2026:

Nones Auténticos Tigres Borregos CCM Borregos Guadalajara Linces UVM Borregos CEM Linces Anáhuac México Norte Zorros CETYS

Pares Borregos Monterrey Borregos Puebla Aztecas UDLAP Águilas Blancas IPN Borregos CEM Burros Blancos IPN Leones Anáhuac Cancún



Cada equipo jugará 9 partidos durante las 10 semanas de la temporada regular, incluyendo una jornada de descanso. Los programas disputarán un juego ante los seis rivales de su ‘grupo’, con otros tres ante rivales del otro sector.

Los grupos solo sirven para determinar el calendario, ya que avanzarán a los Playoffs los ocho mejores récords de la tabla de posiciones, no los cuatro mejores de cada sector.

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