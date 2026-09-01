Ana Paula Vázquez tiene claro su próximo objetivo: ser la número 1 del mundo en tiro con arco

Ana Paula Vázquez terminó como la quinta mejor arquera del mundo en 2025, sin embargo la mexicana busca mejorar en el ranking tras la Final de Copas

Ana Paula Vázquez busca ser la mejor arquera del mundo | X:@conadeoficial

La arquera mexicana Ana Paula Vázquez logró este 2026 ser la quinta mejor del mundo. La siguiente meta es convertirse en la número 1 del recurvo individual y ser la ganadora de la Final de Copas, que será el 13 de septiembre en Saltillo, para conseguir el cierre perfecto de la temporada.

“Eran cosas que yo sabía que podían pasar, me sentía muy capaz, pero por distintos factores no pasaban. Yo quiero quedarme en un primer lugar, hacer historia, y ahorita es a lo que le estoy tirando y estoy motivada a escribir una historia diferente, no quedarme en ‘fue resiliente’, sino en ‘mira, ganó hasta otra medalla olímpica’”, dijo la coahuilense en entrevista con Claro Sports.

La arquera quiere emular y hacer historia como su compañera Maya Becerra, quien lleva varios meses como la mejor del compuesto individual femenil, para demostrar que México siempre está en los podios del planeta.

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Ana Paula reconoce que muchas veces se saboteaba en las competencias, por lo que trabajó en el aspecto mental, algo que se refleja en los resultados al ser la mejor mexicana en el ranking. Incluso se tatuó en el brazo derecho unas flores de loto y de laurel como recordatorio de los retos, de la operación del hombro izquierdo, de ser resiliente y de tener nuevas metas olímpicas.

“También a veces, cuando uno va a ganar, sin querer se sabotea porque ganar es mucho, es un impacto muy fuerte para el cuerpo y el cerebro dice: ‘Espérate’. Y sin querer, como pasa con el inconsciente, a veces es bueno. Entonces me empezaba a decir que tenía que aguantar en las competencias y lo hice en Turquía y en Shanghái. Este año fue un aguantar para ganar”, aseveró.

La medallista olímpica de Paris 2024 sueña y trabaja por tres preseas más en Los Angeles 2028: en individual, en equipo mixto y femenil, para dejar su nombre entre los récords más importantes de México y del planeta.

“Estoy con las mejores del mundo, pero yo también soy de las mejores del mundo. Yo contra ellas, ellas contra mí, pero conmigo topan con pared. Sé que no será fácil, pero yo estaré muy contenta”.

La arquera de 25 años aprovechó este año la participación en el serial de Copas del Mundo y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, en las pruebas individuales, para demostrar que tiene demasiada capacidad, lo que la llevó al quinto sitio. Actualmente está en el sexto, porque las rivales fueron a otras competencias a las que ella no asistió.

“Tuve que pasar situaciones bien difíciles, de salud, mentales, que se siguen trabajando y se empieza a notar, pero no me quiero conformar. Sueño en grande y en tener una gran historia“, acotó.

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