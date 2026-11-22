Estos son los granjeros que están en peligro de abandonar el reality al recibir pocos votos hasta el momento

La Granja VIP: ¿quién saldrá hoy? | @Azteca

La tensión aumenta en La Granja VIP 2026, que este domingo 22 de noviembre vivirá una nueva gala de eliminación. Después de una semana marcada por las nominaciones, los enfrentamientos y las estrategias entre los participantes, cinco granjeros permanecen en riesgo de abandonar el reality show de TV Azteca, cuando la competencia se acerca a su recta final.

El público tendrá la última palabra para definir al onceavo eliminado de la segunda temporada, mediante las votaciones que permanecerán abiertas hasta que la producción anuncie su cierre durante la transmisión. Los seguidores del programa todavía pueden apoyar a sus favoritos y modificar el resultado de una eliminación que ha generado distintas especulaciones.

Mientras tanto, las encuestas extraoficiales que circulan en redes sociales ya colocan a algunos participantes en peligro, particularmente a Daniela Alexis, ‘Bebeshita’, y Mario ‘Mono’ Osuna. Sin embargo, estas mediciones únicamente reflejan las preferencias de una parte de los espectadores y no representan los votos oficiales del programa.

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¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 22 de noviembre?

La lista definitiva de nominados quedó establecida después del Viernes de Traición del 20 de noviembre, cuando Ivonne Montero utilizó su beneficio para salvar a Kunno. La dinámica también provocó la entrada de nuevos participantes a la placa, por lo que Niurka Marcos, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, Mario ‘Mono’ Osuna, Daniela Alexis ‘Bebeshita’ y Manelyk González son los cinco concursantes que podrían abandonar la competencia este domingo.

De acuerdo con las tendencias difundidas en redes sociales, ‘Bebeshita’ aparece como una de las principales candidatas a convertirse en la onceava eliminada, aunque ‘Mono’ Osuna y Niurka Marcos también figuran entre los participantes con menor respaldo. TV Azteca ha mencionado al exfutbolista como uno de los posibles eliminados, pero la identidad de quien abandonará el programa únicamente se conocerá durante la gala de esta noche.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 22 de noviembre en La Granja VIP 2026?

Las preferencias del público comienzan a perfilar a los posibles salvados. Según una encuesta de la cuenta de redes sociales Vaya Vaya, cuyos resultados fueron retomados este 22 de noviembre por el medio Tribuna, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras encabeza el sondeo con el 30% de los votos, seguido de Manelyk González con el 24%, Niurka Marcos con el 19%, Mario ‘Mono’ Osuna con el 16% y Daniela Alexis ‘Bebeshita’ con apenas el 11%. Estas cifras son extraoficiales y pueden cambiar conforme avance la jornada.

Para participar en las votaciones oficiales, los espectadores deben ingresar al sitio de La Granja VIP en TV Azteca o utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo. Cada usuario dispone de 10 votos diarios gratuitos, que puede concentrar en un participante o repartir entre varios nominados. También existe la posibilidad de obtener 10 votos adicionales mediante una encuesta. Es importante recordar que los votos son para salvar a los concursantes, no para eliminarlos, y que el cierre se anunciará durante la gala dominical.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Gala de Eliminación de La Granja VIP 2026 se transmitirá este domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO, con la conducción de Adal Ramones. Los programas de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas y presentan las dinámicas semanales, como el Juego del Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición. También pueden seguirse mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca.

Por otra parte, los aficionados que quieran observar la convivencia de los participantes durante el día cuentan con la transmisión 24/7 disponible en Disney+, así como con el acceso gratuito que ofrece TV Azteca mediante su página dedicada a La Granja VIP. De esta manera, el público puede seguir las estrategias y los acontecimientos dentro de la competencia antes de conocer quién será el próximo eliminado y quiénes continuarán en busca del premio de dos millones de pesos.