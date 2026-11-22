Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers en vivo: resultado y estadísticas del partido de NFL en México, al momento
El Estadio Azteca vuelve a recibir fútbol americano de temporada regular después de cuatro años con un choque de alto calibre
¡Cero miedo en México! George Kittle y su conexión con Penta Zero Miedo
George Kittle tiene una conexión especial con México gracias a su amistad con el luchador Penta Zero Miedo, una relación que nació de su pasión por la lucha libre y que ha trascendido hasta los emparrillados de la NFL. El ala cerrada de los San Francisco 49ers adoptó el tradicional gesto de ‘Cero Miedo’ como una de sus celebraciones, en homenaje al gladiador mexicano que lo inspiró. Ahora, con el enfrentamiento ante Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, Kittle regresa al país donde surgió el personaje que marcó su manera de festejar, con la oportunidad de repetir su icónica señal frente a miles de aficionados mexicanos.
¡Fred Warner presume la camiseta de México en su llegada al Estadio Azteca!
Fred Warner mostró su conexión con México desde su llegada al Estadio Azteca, donde apareció con la camiseta de la Selección Mexicana antes del enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. El linebacker, de ascendencia mexicana por parte de su madre, aprovechó su visita a la capital del país para rendir homenaje a sus raíces y mostrar su cercanía con la afición nacional. Warner será una de las figuras a seguir en la defensiva de los 49ers, en una noche especial que marca el regreso de la NFL a territorio mexicano.
¡A la mexicana! Aaron Jones sorprende con traje de mariachi en su llegada al Estadio Azteca
Aaron Jones se robó las miradas antes del enfrentamiento entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, luego de presentarse en el Estadio Azteca con un tradicional traje de mariachi. El corredor de los Vikings decidió rendir homenaje a la cultura mexicana con un atuendo que no pasó desapercibido durante su llegada al inmueble. El gesto de Jones puso el toque mexicano a la previa del NFL Mexico City Game 2026.
¡La Ciudad de México se pinta con los colores de toda la NFL!
La fiebre por el fútbol americano se apoderó de la Ciudad de México con el regreso de la NFL al Estadio Azteca. La Torre Latinoamericana y las calles de la capital se llenaron de aficionados que portan los jerseys de sus equipos favoritos, no solamente de los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, protagonistas del encuentro de este domingo. Seguidores de distintas franquicias aprovecharon la ocasión para mostrar su pasión por el deporte de las tackleadas, en una jornada que convierte a México en el epicentro del fútbol americano y demuestra el alcance que tiene la NFL entre los aficionados mexicanos.
Jefferson y McCaffrey se suman a las grandes estrellas que han jugado en México
El regreso de la NFL a México reunirá a dos de las principales figuras ofensivas de la liga: Justin Jefferson y Christian McCaffrey, quienes se integrarán a una lista de estrellas que han disputado partidos en territorio mexicano, como Tom Brady y Patrick Mahomes. El receptor de Minnesota vivirá su primera experiencia en el Estadio Azteca, respaldado por una trayectoria que incluye el reconocimiento como Jugador Ofensivo del Año en 2022. En la presente campaña suma 467 yardas y cuatro touchdowns en ocho encuentros, mientras que McCaffrey volverá al escenario donde participó en la victoria de San Francisco sobre Arizona en 2022. El corredor de los 49ers acumula 519 yardas terrestres, 431 por recepción y 13 anotaciones en nueve partidos de 2026, cifras que lo mantienen como una de las principales amenazas para la defensiva de los Vikings.
Vikings vs 49ers: México recibe el duelo internacional con mejores números en la historia
El regreso de la NFL a México tendrá como protagonistas a dos de los equipos más competitivos de la temporada 2026. San Francisco encabeza la División Oeste de la Conferencia Nacional con ocho victorias y una derrota (8-1), registro que comparte con Buffalo Bills como el mejor de la liga. Por su parte, Minnesota acumula siete triunfos y dos descalabros (7-2), números que lo mantienen en la pelea por el liderato de la NFC Norte junto a Detroit Lions y Chicago Bears, aunque los Lions tienen ventaja por su desempeño dentro de la división. El enfrentamiento en el Estadio Azteca marcará un precedente en la historia de los juegos internacionales de la NFL, ya que ninguno de los 70 compromisos anteriores había reunido a dos franquicias con 15 victorias combinadas ni con un porcentaje de triunfos tan elevado.
¿A qué hora es y dónde ver el juego de la NFL en México: Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers?
El partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers comenzará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El compromiso corresponde a la Semana 11 de la temporada 2026 y tendrá a San Francisco como equipo local administrativo, aunque ambos conjuntos disputarán el encuentro fuera de sus estadios habituales.
En territorio mexicano, la transmisión estará disponible de manera gratuita por Canal 5, mientras que ESPN ofrecerá la cobertura por televisión de paga. Para quienes prefieran seguirlo por internet, las alternativas incluyen ViX, Disney+ y NFL Game Pass a través de DAZN, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio. En radio, la transmisión podrá escucharse en W Deportes, por el 96.9 FM de la Ciudad de México.
¿Cómo llegan Vikings y 49ers al partido de NFL México 2026? Antecedentes y últimos resultados
San Francisco llega a la Ciudad de México con una marca de ocho victorias y una derrota (8-1), resultado de una campaña en la que su ofensiva se ha convertido en su principal fortaleza. El equipo dirigido por Kyle Shanahan viene de superar 46-40 a los Dallas Cowboys, en un encuentro en el que Brock Purdy lanzó para 389 yardas y tres touchdowns. Además, Christian McCaffrey acumuló 223 yardas totales y tres anotaciones. Los 49ers promedian 31.2 puntos y 399.8 yardas por partido, cifras que los colocan entre los ataques más productivos de la NFL.
Por su parte, Minnesota presenta un récord de siete triunfos y dos derrotas (7-2), después de conseguir una importante victoria por 30-10 sobre los Green Bay Packers, con la que terminó una racha de dos descalabros consecutivos. Bajo las órdenes de Kevin O’Connell, los Vikings han encontrado en su defensiva la fórmula para mantenerse entre los contendientes, con un promedio de apenas 14 puntos permitidos por encuentro y 37 capturas de mariscal de campo. En el ataque, Kirk Cousins tendrá una nueva oportunidad de conectar con Justin Jefferson, aunque Minnesota no contará con Jordan Addison por una lesión en el pulgar.
Los antecedentes reflejan una rivalidad equilibrada, con 25 victorias para cada franquicia y un empate, al incluir temporada regular y playoffs. El enfrentamiento más reciente se disputó el 15 de septiembre de 2024, cuando Minnesota derrotó 23-17 a San Francisco. Sin embargo, los 49ers cuentan con experiencia en territorio mexicano: en su última presentación, el 21 de noviembre de 2022, vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals. Para los Vikings, en cambio, será su primer partido de temporada regular en México.
¿Quién es el favorito para ganar el partido en el Estadio Azteca 2026?
San Francisco 49ers parte como favorito para vencer a Minnesota Vikings en el NFL Mexico City Game 2026, de acuerdo con las líneas publicadas por Caliente.mx para este domingo 22 de noviembre. La casa de apuestas presenta a los dirigidos por Kyle Shanahan con un momio de -175, mientras que Minnesota aparece con +150. Además, el hándicap favorece a San Francisco por 3.5 puntos, aunque estas cifras pueden modificarse antes del inicio del encuentro.
El favoritismo de los 49ers se explica por la capacidad de Brock Purdy para dirigir una ofensiva con múltiples alternativas, particularmente con Christian McCaffrey como amenaza tanto por tierra como por aire. Sin embargo, Minnesota tiene argumentos para complicar el encuentro. La defensa coordinada por Brian Flores destaca por su presión constante sobre los quarterbacks rivales, un aspecto que pondrá a prueba la protección de San Francisco y su capacidad para evitar pérdidas de balón.
La altitud de la Ciudad de México, superior a los 2,200 metros sobre el nivel del mar, también puede convertirse en un factor importante. Los 49ers realizaron parte de su preparación en Colorado Springs, mientras que los Vikings recurrieron a instalaciones especiales para simular las condiciones de altura. Con ambos equipos involucrados en la pelea por las mejores posiciones de la NFC, el resultado podría tener consecuencias directas en la clasificación rumbo a los Playoffs.
¿Quién cantará el himno en el partido de la NFL en México y quién estará en el halftime show?
Majo Aguilar será la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del enfrentamiento entre Vikings y 49ers. La cantante, integrante de la dinastía Aguilar, fue confirmada por la NFL para encabezar la ceremonia protocolaria en el Estadio Azteca. Por su parte, la artista mexicoamericana MXKA interpretará el himno de Estados Unidos, en una presentación que antecederá al inicio del partido.
Para el espectáculo de medio tiempo, la NFL eligió a The Warning, banda de rock originaria de Monterrey e integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. El grupo llevará su propuesta musical al escenario del Estadio Azteca como parte de los espectáculos especiales organizados durante los partidos internacionales de la temporada 2026. Su presentación comenzará al finalizar el segundo cuarto, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del encuentro.
Tanto la interpretación de los himnos nacionales como el halftime show de The Warning podrán seguirse en México a través de Canal 5 y ESPN, según confirmó la NFL. Con esta programación, el regreso del fútbol americano profesional al Coloso de Santa Úrsula combinará un enfrentamiento entre dos equipos protagonistas de la temporada con un espectáculo musical que tendrá al talento mexicano como principal representante ante la audiencia internacional.
Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers en vivo
La NFL está de regreso en México después de cuatro años de ausencia y lo hace con un enfrentamiento entre dos candidatos a conquistar la Conferencia Nacional. Este domingo 22 de noviembre de 2026, los Minnesota Vikings y San Francisco 49ers serán protagonistas del Sunday Night Football de la Semana 11, en un Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, que volverá a albergar un partido de temporada regular desde la victoria de San Francisco sobre Arizona en 2022. El encuentro reunirá a dos franquicias que acumulan 15 victorias y apenas tres derrotas en la presente campaña.
El espectáculo promete extenderse más allá del emparrillado. Los 49ers llegan con una de las ofensivas más peligrosas de la NFL, mientras que Minnesota cuenta con la defensiva que menos puntos permite por encuentro. A este atractivo deportivo se sumará una celebración musical con talento mexicano, encabezada por Majo Aguilar y la banda The Warning. Los aficionados podrán seguir el partido por televisión abierta, señales de paga y plataformas de streaming, en una noche que también tendrá implicaciones en la lucha por los primeros lugares de la Conferencia Nacional.