¿Cómo llegan Vikings y 49ers al partido de NFL México 2026? Antecedentes y últimos resultados

San Francisco llega a la Ciudad de México con una marca de ocho victorias y una derrota (8-1), resultado de una campaña en la que su ofensiva se ha convertido en su principal fortaleza. El equipo dirigido por Kyle Shanahan viene de superar 46-40 a los Dallas Cowboys, en un encuentro en el que Brock Purdy lanzó para 389 yardas y tres touchdowns. Además, Christian McCaffrey acumuló 223 yardas totales y tres anotaciones. Los 49ers promedian 31.2 puntos y 399.8 yardas por partido, cifras que los colocan entre los ataques más productivos de la NFL.

Por su parte, Minnesota presenta un récord de siete triunfos y dos derrotas (7-2), después de conseguir una importante victoria por 30-10 sobre los Green Bay Packers, con la que terminó una racha de dos descalabros consecutivos. Bajo las órdenes de Kevin O’Connell, los Vikings han encontrado en su defensiva la fórmula para mantenerse entre los contendientes, con un promedio de apenas 14 puntos permitidos por encuentro y 37 capturas de mariscal de campo. En el ataque, Kirk Cousins tendrá una nueva oportunidad de conectar con Justin Jefferson, aunque Minnesota no contará con Jordan Addison por una lesión en el pulgar.

Los antecedentes reflejan una rivalidad equilibrada, con 25 victorias para cada franquicia y un empate, al incluir temporada regular y playoffs. El enfrentamiento más reciente se disputó el 15 de septiembre de 2024, cuando Minnesota derrotó 23-17 a San Francisco. Sin embargo, los 49ers cuentan con experiencia en territorio mexicano: en su última presentación, el 21 de noviembre de 2022, vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals. Para los Vikings, en cambio, será su primer partido de temporada regular en México.