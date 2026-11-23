San Francisco aplastó 35-10 a Minnesota en el Estadio Azteca. Los 49ers dominaron de principio a fin y exhibieron las debilidades de los Vikings en el regreso de la NFL a México

San Francisco vapulea a Minnesota | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los San Francisco 49ers dieron un golpe de autoridad en la Ciudad de México y dejaron en evidencia a uno de los equipos más competitivos de la Conferencia Nacional. Con una ofensiva que castigó a Minnesota desde los primeros minutos, el conjunto de Kyle Shanahan aplastó 35-10 a los Vikings en el Estadio Azteca, en un partido que prometía un enfrentamiento equilibrado, pero que terminó convertido en una exhibición de los californianos.

El choque reunió a dos equipos que llegaban con aspiraciones importantes en la temporada 2026 de la NFL. San Francisco presumía una marca de 8-1 y Minnesota se presentaba con récord de 7-2, además de contar con una de las mejores defensivas de la liga. Sin embargo, Brock Purdy, George Kittle y Christian McCaffrey se encargaron de marcar diferencias, mientras la defensiva de los 49ers también encontró la manera de castigar los errores de Kirk Cousins.

Brock Purdy y George Kittle destrozan a la defensiva de Minnesota

San Francisco necesitó apenas siete jugadas y 72 yardas para inaugurar el marcador. Brock Purdy encontró a George Kittle con un pase de 17 yardas que terminó en las diagonales para el 7-0. Minnesota intentó responder, pero Will Reichard falló un gol de campo de 55 yardas. Los Vikings consiguieron reponerse minutos después gracias a una carrera de 11 yardas de Aaron Jones, quien llegó a la zona de anotación para empatar el encuentro antes de concluir el primer cuarto.

George Kittle scores the first TD of the game in Mexico 🗣️ MINvsSF on NBC/Peacock Stream on @NFLPlus https://t.co/sOMikzAuvG — NFL (@NFL) November 23, 2026

La igualdad duró poco. Purdy volvió a encontrar a Kittle, ahora con un envío de ocho yardas, para recuperar la ventaja de los 49ers al comienzo del segundo periodo. Minnesota trató de mantenerse en la pelea y consiguió acercarse 14-10 gracias a un gol de campo de 48 yardas de Reichard, pero la defensiva de los Vikings comenzaba a mostrar dificultades para contener el ataque rival, especialmente cuando San Francisco encontraba espacios por el centro del campo.

El partido también dejó una de las imágenes más preocupantes de la noche. Colton McKivitz sufrió una fuerte lesión en la parte inferior de una pierna, situación que obligó a detener las acciones para recibir atención médica. Pese a este contratiempo, San Francisco mantuvo el ritmo y encontró otra anotación, esta vez con Mike Evans como protagonista de una espectacular recepción a una mano de cuatro yardas, que colocó el marcador 21-10.

La situación terminó de complicarse para Minnesota cuando Kirk Cousins cometió un error que abrió todavía más la diferencia. El quarterback intentó conectar un pase por el centro, pero Ji’Ayir Brown interceptó el balón y lo devolvió 18 yardas hasta las diagonales para conseguir un pick-six. Con esa jugada, los 49ers se despegaron 28-10 y dejaron a los Vikings contra las cuerdas antes del descanso.

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La superioridad de los californianos quedó reflejada en las estadísticas de la primera mitad. Purdy completó 12 de 15 pases para 176 yardas y tres touchdowns, dos de ellos para Kittle y uno para Evans. San Francisco acumuló 220 yardas en apenas 28 jugadas, con un promedio de 7.9 yardas por acción. Minnesota había llegado al encuentro permitiendo solamente 14 puntos por partido, una cifra que los 49ers ya habían duplicado antes de terminar los primeros 30 minutos.

Minnesota se queda sin respuestas y McCaffrey sentencia la paliza

La segunda mitad comenzó con una oportunidad para que los Vikings intentaran regresar al partido, pero Justin Jefferson perdió el balón después de recibir un pase de 25 yardas de Cousins. Deommodore Lenoir provocó el balón suelto y también consiguió recuperarlo, con lo que San Francisco frustró una posesión que prometía acercar a Minnesota en el marcador. La defensiva de los 49ers volvió a responder en el momento necesario y mantuvo intacta la ventaja de 18 puntos.

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El tercer cuarto transcurrió sin anotaciones y los Vikings desperdiciaron la posibilidad de reducir la diferencia. En cambio, San Francisco preparó una serie ofensiva de 98 yardas y 13 jugadas que terminó al comienzo del último periodo, cuando Christian McCaffrey encontró un espacio por el centro para conseguir un touchdown de seis yardas. La anotación estableció el 35-10 y permitió al corredor extender a nueve su racha de partidos consecutivos con al menos una anotación.

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Minnesota todavía intentó reaccionar mediante conexiones de Cousins con Jefferson, pero sus avances terminaron lejos de convertirse en puntos. Los Vikings entregaron el balón en una cuarta oportunidad durante el último cuarto, cuando ya necesitaban una remontada prácticamente imposible. San Francisco controló los minutos restantes y Kyle Shanahan incluso pudo retirar a Purdy para darle entrada a Mac Jones, mientras Carson Wentz también apareció en sustitución de Cousins del lado de Minnesota.

El encuentro terminó sin más modificaciones en el marcador. Los 49ers consiguieron su novena victoria de la temporada y mejoraron su registro a 9-1, mientras los Vikings sufrieron su tercera derrota para quedar con marca de 7-3. El resultado también puso fin a la expectativa de un duelo cerrado entre dos de los protagonistas de la Conferencia Nacional, con un San Francisco que superó por 25 puntos a uno de sus rivales directos.

El regreso de la NFL al Estadio Azteca terminó convertido en una demostración de poder de San Francisco. Minnesota llegó con una defensiva que figuraba entre las mejores de la temporada, pero nunca encontró la fórmula para detener a Purdy y sus principales armas ofensivas. Los 49ers aprovecharon cada oportunidad, dominaron el marcador y mandaron un mensaje a sus competidores de la NFC, mientras los Vikings abandonaron la Ciudad de México con una derrota que exhibió las debilidades de su equipo.