Las hermanas Villarreal llevaron su música al escenario del Estadio Banorte durante el regreso de la NFL a México, en una noche que reunió fútbol americano y rock

The Warning le pone rock al medio tiempo | Alejandra Suárez, Claro Sports

El regreso de la NFL a la Ciudad de México tuvo un ingrediente especial fuera del emparrillado. La banda regiomontana The Warning fue protagonista del espectáculo de medio tiempo del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 11 de la temporada 2026. El trío mexicano llevó su propuesta de rock al Estadio Banorte, en una presentación que formó parte de una de las jornadas más importantes del calendario internacional de la liga.

Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal fueron las encargadas de poner el sello mexicano al espectáculo musical, que se realizó durante el descanso del encuentro. La elección de The Warning representó una apuesta de la NFL por el talento nacional, al colocar a una agrupación originaria de Monterrey frente a miles de aficionados reunidos para presenciar el regreso de un partido de temporada regular a la capital del país.

The Warning lleva el rock mexicano al escenario de la NFL

La presentación de The Warning convirtió el descanso del 49ers vs Vikings en un espacio dedicado al rock, con las tres hermanas como protagonistas de un espectáculo que permitió mostrar su música ante una audiencia vinculada al deporte profesional estadounidense. La actuación también representó una oportunidad para ampliar su proyección internacional, después de varios años de crecimiento dentro de la industria musical.

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El concierto tuvo como escenario uno de los recintos deportivos más emblemáticos de México, que volvió a recibir un partido de la NFL después de cuatro años de ausencia. La última visita de la liga a la Ciudad de México había ocurrido en noviembre de 2022, cuando los 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals. En esta ocasión, el encuentro ante Minnesota permitió recuperar la actividad internacional del fútbol americano en territorio mexicano.

El espectáculo formó parte de una estrategia de la NFL para incorporar presentaciones musicales a sus partidos internacionales de 2026. La liga programó siete shows de medio tiempo en diferentes países, con el objetivo de vincular sus encuentros con artistas de los mercados que visitó durante la temporada. La participación de The Warning permitió que México estuviera representado por una de sus agrupaciones de rock con mayor presencia fuera del país.

The Warning le pone rock al medio tiempo | Alejandra Suárez, Claro Sports

¿Quiénes son The Warning, la banda mexicana que protagonizó el medio tiempo?

The Warning está integrada por Daniela Villarreal, vocalista y guitarrista; Paulina Villarreal, baterista; y Alejandra Villarreal, bajista. Las tres hermanas comenzaron su trayectoria musical desde pequeñas y alcanzaron notoriedad en internet gracias a sus interpretaciones de canciones de rock, antes de desarrollar un repertorio propio que les abrió las puertas de festivales y escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha participado en festivales de América, Europa y Asia, además de acumular cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su crecimiento también les permitió conseguir una nominación al Latin Grammy en 2024, dentro de la categoría de Mejor Canción de Rock, uno de los reconocimientos que reflejan su presencia dentro de la escena musical contemporánea.

La relación de The Warning con la NFL tampoco comenzó en la Ciudad de México. En noviembre de 2025, las mexicanas participaron en el espectáculo de medio tiempo del encuentro entre los Arizona Cardinals y los Jacksonville Jaguars, disputado en el State Farm Stadium. Aquella actuación fue uno de sus primeros acercamientos a los escenarios de la liga, que posteriormente volvió a considerarlas para un evento internacional.

La presentación durante el 49ers vs Vikings representó otro capítulo en la trayectoria de The Warning, que continúa con su expansión fuera de México. Su participación permitió que el rock nacional tuviera presencia en una de las principales plataformas deportivas del mundo y acompañó el regreso de la NFL a la capital mexicana, en una jornada que combinó el espectáculo del fútbol americano con la música hecha en Monterrey.

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