El liniero ofensivo sufrió una aparatosa lesión en la pierna izquierda durante el 49ers vs Vikings en la Ciudad de México. Salió en carrito médico y preocupa a San Francisco

Imágenes sensibles desde el Azteca | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Mexico City Game 2026 vivió uno de sus momentos más impactantes durante el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. El liniero ofensivo Colton McKivitz sufrió una aparatosa lesión en la pierna izquierda, que provocó la inmediata intervención de los servicios médicos y dejó escenas de preocupación entre sus compañeros en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió durante el segundo cuarto del encuentro de la Semana 11 de la NFL, cuando el tackle derecho de San Francisco participaba en una jugada terrestre de Christian McCaffrey. El movimiento terminó de forma inesperada y el pie del jugador quedó atrapado debajo de varios cuerpos, lo que provocó que su extremidad se doblara en una posición antinatural.

Las imágenes de la transmisión mostraron la gravedad aparente del accidente, mientras jugadores de ambos equipos reaccionaron con preocupación. El personal médico ingresó al campo para atender a McKivitz, quien no pudo continuar en el partido y tuvo que ser retirado en el carrito de asistencias, con la pierna inmovilizada.

¿Cómo fue la terrible lesión de Colton McKivitz en el 49ers vs Vikings?

La acción se produjo cuando Christian McCaffrey intentó avanzar por el costado derecho de la ofensiva y fue detenido por varios defensivos de Minnesota. Durante el contacto, algunos jugadores cayeron sobre la parte posterior de las piernas de McKivitz, quien se encontraba realizando un bloqueo para abrirle espacio a su compañero.

El pie izquierdo del tackle quedó atrapado durante la caída, mientras el resto de su cuerpo continuó con el movimiento de la jugada. La posición en la que terminó su extremidad provocó una reacción inmediata de los futbolistas cercanos, quienes se alejaron del lugar para permitir la entrada de los médicos.

BRUTAL ankle injury for Colton McKivitz here. Prayers up for him. https://t.co/7hQEdq8nHE — Chat Sports (@ChatSports) November 23, 2026

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Trent Williams, tackle izquierdo de San Francisco, quien lanzó su casco contra el césped después de observar lo ocurrido. Las cámaras también lo captaron visiblemente afectado, mientras que Dominic Puni reaccionó de manera similar, en una escena que reflejó la preocupación dentro del equipo.

Los médicos colocaron una férula neumática para inmovilizar la pierna izquierda de McKivitz antes de retirarlo del terreno de juego. Varios compañeros se acercaron para acompañarlo durante la atención, mientras el encuentro quedó interrumpido momentáneamente por el procedimiento médico.

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¿Qué se sabe de la lesión de Colton McKivitz y cuánto tiempo estará fuera de los 49ers?

Hasta los primeros reportes de la noche, los San Francisco 49ers no habían confirmado un diagnóstico médico definitivo sobre la lesión del jugador de 30 años. Aunque las imágenes generaron preocupación por una posible fractura o luxación de tobillo, todavía no se había establecido oficialmente el alcance del daño ni el tiempo que permanecerá fuera de actividad.

La posible baja representa un problema para el entrenador Kyle Shanahan, pues McKivitz se había consolidado como una pieza importante de su línea ofensiva. El tackle acumulaba 62 partidos consecutivos como titular desde 2023 y atravesaba una de sus mejores temporadas, sin permitir capturas de su quarterback en 327 jugadas de protección de pase durante 2026.

Tras su salida, Vederian Lowe ingresó para ocupar la posición de tackle derecho y San Francisco continuó con su serie ofensiva, que terminó en touchdown. Sin embargo, la lesión dejó una preocupación para los 49ers, que deberán esperar los estudios médicos para conocer la gravedad del problema y determinar si McKivitz podrá regresar en lo que resta de la temporada de la NFL.