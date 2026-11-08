Buccaneers vs Bears en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 9, al momento

Tampa Bay suma dos victorias consecutivas, mientras Chicago acumula tres triunfos al hilo, por lo que ambos equipos llegan al Soldier Field con una racha positiva

Tampa Bay vs Chicago, en vivo

Los Tampa Bay Buccaneers, con marca de 3-5, visitarán a los Chicago Bears, que llegan con récord de 6-2, en el Sunday Night Football de la Semana 9 de la NFL. Tampa Bay suma dos victorias consecutivas, mientras Chicago acumula tres triunfos al hilo, por lo que ambos equipos llegan al Soldier Field con una racha positiva. El encuentro también marcará el primer enfrentamiento como entrenadores de la NFL entre Todd Bowles y Ben Johnson, aunque Johnson ya conoce el trabajo defensivo de Bowles por su etapa en Detroit.

En Tampa Bay, Baker Mayfield volverá a ser uno de los jugadores a seguir después de perderse tres partidos por una luxación en el pulgar de su mano de lanzamiento. Desde su regreso, los Buccaneers han ganado sus dos encuentros. El ataque terrestre tiene en Bucky Irving a su principal referente: suma 728 yardas y cinco touchdowns, además de las 170 yardas que consiguió ante Atlanta en la victoria 16-0 de la semana anterior. En defensa, el linebacker novato Josiah Trotter registró seis placajes ante los Falcons y acumula 68 en la temporada.

Chicago también recuperó a su quarterback titular. Caleb Williams estuvo fuera tres partidos por una lesión en el isquiotibial, pero desde su regreso en la Semana 6 los Bears han ganado tres encuentros sin encontrarse en desventaja. El quarterback ocupa el segundo lugar de la NFL en QBR esta temporada. Otro nombre a seguir será D’Andre Swift, quien consiguió tres touchdowns ante Seattle y llegó a 10 anotaciones por tierra, cifra que lo coloca como líder de la liga en ese departamento. En defensa, Austin Booker y Kyler Gordon suman cuatro sacks cada uno, mientras Jeffery Simmons tuvo seis placajes y un sack en su debut con Chicago tras llegar mediante un intercambio desde Tennessee.