Sencia sigue sin dar garantías al fútbol: jugador de Santa Fe se lesionó por la grama de El Campín

El administrador del estadio ha mostrado falencias con este tema y los afectados son los futbolistas.

Franco Fagúndez y Christian Mafla/ Vizzor.

Independiente Santa Fe se dio un festín este domingo 8 de noviembre en El Campín. Tras varios partidos en los que el fútbol no lo encontraba y perdió en repetidas ocasiones, inclusive la eliminación de Copa, el ‘Primer Campeón’ se ‘lavó la cara’, aprovechó que el Deportivo Pasto llegó a Bogotá con la sub 20 y la goleó 5-0 para poner su nombre de una vez por todas en cuadrangulares.

Las anotaciones de la tarde capitalina fueron de Hugo Rodallega en 3 oportunidades, Franco Fagúndez y el restante fue un gol en contra de uno de los juveniles que le pusieron el pecho a esta mala situación económica que vive el cuadro nariñense. Encuentro en el que también se festejaron los 100 partidos del ‘Turro’ Olivera con la camiseta ‘Cardenal’.

Sin embargo no todo fue ‘color de rosa’ para el equipo de Pablo Repetto, ya que Christian Mafla se tuvo que ir del terreno de juego por una lesión, el lateral izquierdo venía de superar una gastroenteritis que lo había mantenido al margen de las convocatorias, pero este domingo al pisar se resintió y tuvo que darle paso a Luis Palacios.

Pues bien, Andrés Mosquera Marmolejo reveló en rueda de prensa que el estado de la grama fue directamente responsable de la lesión de su compañero: “El tema de la cancha ya es repetir lo mismo, lo que se viene presentando, tanto nosotros como Millonarios han venido expresando las condiciones de su estado. Ahorita lo hablábamos con el médico y sí, sí influyó mucho el tema de la grama, que por ahí el estado de la cancha influyó, que él pudo apoyar mejor”.

“Tal vez la cancha dese afuera tiene un aspecto, que no refleja lo que uno siente cuando juega. Pero sí, el llamado es a mejorar, ojalá para las finales esté en mejores condiciones”, agregó el experimentado guardameta de Independiente Santa Fe, haciendo un llamado a los encargados de este tema de cara a los cuadrangulares.

No es la primera vez que pasa, que un jugador se lesione por el pésimo estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los casos más recordados es el de Leonardo Castro, el delantero de Millonarios estuvo fuera de las canchas por esta situación. Sencia, administrador del escenario, ha estado en el ‘ojo del huracán’ por esta situación, en repetidas ocasiones le han dado prioridad más a los conciertos que al fútbol y es acá donde se ven las consecuencias.

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