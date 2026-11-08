¡Toque de atención! Chicharito lanza dardo a los jugadores del Manchester United: “Si necesitan motivación para jugar aquí, no deberían estar”

El mexicano analizó la crisis del Manchester United en el torneo. Exigió resultados a los jugadores y respaldó el trabajo de Michael Carrick ante la falta de victorias

El delantero fue crítico con la situación del club | Imago7

Javier ‘Chicharito’ Hernández ofreció su perspectiva sobre la crisis deportiva que azota al Manchester United en la actual temporada. En una entrevista que concedió a la cadena TNT Sports, el delantero mexicano analizó el rendimiento del equipo inglés y los factores que desencadenaron su caída al decimoctavo lugar dentro de la Premier League. Su evaluación profundizó en la responsabilidad de todos y en la mentalidad que requiere la institución.

El presente del conjunto británico refleja números alarmantes tras nueve jornadas disputadas en la campaña 2026-2027. Con apenas una victoria, cinco empates y cuatro derrotas, la escuadra acumula solo ocho puntos y permanece en el decimoctavo puesto. Esta precaria situación deportiva motivó al goleador tapatío a lanzar un fuerte mensaje sobre el compromiso general.

What a photo ❤️ Past and present Reds gathered at Old Trafford last night to honour the 40th anniversary of Sir Alex joining the club 🇾🇪 📸 @VdSar1970 https://t.co/jWejVKdxsl — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2026

La exigencia del club y la responsabilidad del plantel

Para el jugador que surgió de las Chivas, los resultados que sufre el equipo no son culpa de una sola persona, sino de toda la estructura de la institución. Hernández señaló que pertenecer a un club de esta magnitud implica mantener un nivel de exigencia constante, sin importar los minutos de juego que recibe cada futbolista.

Durante la conversación previa al duelo aste Aston Villa, el atacante utilizó su propia experiencia en Old Trafford para ilustrar cómo debe ser la actitud de un profesional ante la falta de titularidad. Explicó que la competitividad interna y el deseo de aportar al grupo deben prevalecer sobre la frustración personal ante la suplencia. En este sentido, el exjugador de los Red Devils fue claro respecto a la actitud que la afición espera dentro del vestuario para revertir la inercia actual:

“Todos son responsables de que la situación no esté como quisiéramos, pero ya llega un momento donde como jugador tienes que dar resultados, y a mí me pasó, había muchos momentos donde yo no estaba feliz en la banca. Cuando entraba no me importaba, no me importaba si estaba enojado, si estaba feliz o triste, yo quería demostrar. Otra cosa que también quiero decir, si algún jugador necesita motivación siendo jugador del Manchester United, no debe estar en el Manchester United”.

La gestión técnica en medio de la crisis de resultados

El análisis de Hernández también incluyó una evaluación sobre la dirección técnica del equipo. Abordó específicamente el trabajo de su excompañero Michael Carrick, quien asumió el mando y lucha contra un balance de 14 goles a favor y 19 en contra. Frente a las observaciones de la prensa que sugieren medidas severas por la posición actual en la tabla, el delantero destacó el valor de la estabilidad y la mesura en momentos de presión deportiva.

Sobre la capacidad de gestión de su antiguo capitán, el atacante detalló cómo percibió su actitud ante el grupo. “Lo vi con la misma personalidad de siempre, fue un compañero y una persona a la que se le veía muchísima calma. Mucha gente lo puede criticar porque desean ver decisiones más drásticas, de mucha pasión o emoción, pero lo importante y lo bueno de Michael es que tiene un gran temple, sabe cómo manejar toda la presión como jugador, y ahorita en estos momentos turbulentos, porque estamos muy abajo en la posición de la tabla, creo que lo ha hecho muy bien”.

Estas declaraciones subrayan la importancia de mantener un liderazgo sereno frente a los resultados desfavorables en la liga local. El mexicano respaldó el enfoque táctico y psicológico que el técnico interino implementó con el grupo. Consideró que la experiencia en el campo es una herramienta útil para estabilizar el rendimiento colectivo.

Finalmente, la entrevista abordó su trayectoria histórica con el equipo británico y recordó su paso bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. Al hacer un balance de su impacto en el club y su relación con el exentrenador escocés, Hernández concluyó que “ser el único mexicano en la historia que tuvo el privilegio de jugar bajo su dirección es uno de los logros más orgullosos de mi carrera”.