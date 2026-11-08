¡Gaby López hace historia con Los Angeles Golf Club! Ganan el primer partido de la WTGL

La mexicana debutó con una victoria de 3-1 sobre New York Golf Club en una jornada marcada por los golpes de Michelle Wie West y la precisión de Los Ángeles

La mexicana fue determinante en el triunfo de su equipo | Claro Sports

Los Angeles Golf Club, con la mexicana Gaby López, Michelle Wie West y Alison Lee, se impuso 3-1 a New York Golf Club en el primer partido de la historia de la Women’s TGL. El equipo angelino aprovechó los errores de sus rivales en los momentos decisivos y sostuvo su ventaja durante los 15 hoyos.

Del otro lado estuvieron Lydia Ko, Rose Zhang y Linn Grant, quienes no pudieron revertir una desventaja adquirida desde el tercer hoyo. La diferencia estuvo en los putts cortos: Los Ángeles registró un 100% de efectividad, frente al 49% de Nueva York, además de ganar dos puntos con el Hammer.

Michelle Wie West y Gaby López construyen la primera ventaja de Los Ángeles

Rose Zhang tuvo el honor de ejecutar el primer golpe de salida en la historia de la WTGL, en un hoyo inaugural que terminó empatado. La igualdad continuó en el segundo, antes de que Los Ángeles encontrara la primera oportunidad para adelantarse gracias a un error de Lydia Ko, quien mandó su salida al búnker en el tercer hoyo.

Gaby López respondió con un golpe que encontró el green y Michelle Wie West dejó la pelota a apenas 16 pulgadas de la bandera para asegurar la concesión del putt. Nueva York no consiguió recuperarse de su mala salida y las angelinas utilizaron el Hammer para duplicar el valor del hoyo. Sus rivales aceptaron el desafío y terminaron cediendo los dos puntos, con lo que Los Ángeles tomó una ventaja de 2-0.

La reacción neoyorquina llegó en el quinto hoyo, Cenote, después de que Alison Lee enviara su golpe de salida directamente al agua. Linn Grant aprovechó el error, encontró el green y lanzó el Hammer. Esta vez, Los Ángeles decidió rechazarlo, por lo que Nueva York sumó un punto y recortó la distancia a 2-1.

Michelle Wie West roza el primer hoyo en uno de la WTGL

Uno de los momentos más espectaculares de la jornada llegó en el séptimo hoyo, cuando Michelle Wie West estuvo a centímetros de conseguir el primer hoyo en uno de la historia de la competición. La estadounidense ejecutó un golpe que impactó en la bandera virtual y estuvo a punto de entrar directamente.

El intento ocurrió en SOS, un par 3 diseñado por Annika Sörenstam e inspirado en sus raíces suecas, con icebergs y un barco de guerra que hace referencia a una embarcación hundida en Estocolmo durante su viaje inaugural en 1628. Wie West cayó de rodillas, con los brazos levantados y la boca abierta, incrédula ante lo cerca que había estado de conseguir el ace.

Sin embargo, Nueva York también tuvo su momento destacado en ese hoyo. Linn Grant embocó un putt de 20 pies para conseguir el birdie y posteriormente lanzó el Hammer para aumentar la presión sobre Alison Lee. La estadounidense aceptó el desafío y respondió embocando su propio putt, por lo que el hoyo terminó empatado.

Los siguientes dos hoyos tampoco produjeron cambios en el marcador. Con nueve hoyos completados y una ventaja de 2-1, Los Ángeles llegó a la fase de enfrentamientos individuales con la posibilidad de asegurar el primer triunfo de la nueva competición.

Alison Lee amplía la diferencia y Nueva York desperdicia sus oportunidades

La fase de singles comenzó con un enfrentamiento entre Michelle Wie West y Rose Zhang que terminó empatado. En el hoyo 11, Alison Lee tomó el protagonismo al colocar su golpe de salida a 25 pies de la bandera, mientras Linn Grant encontró el búnker y dejó corto su segundo tiro con el wedge.

Lee aprovechó la ventaja para lanzar el Hammer. Nueva York decidió rechazarlo, entregando el punto que puso el marcador 3-1 en favor de Los Ángeles. En el siguiente hoyo, Gaby López se enfrentó individualmente a Lydia Ko y consiguió un empate que mantuvo intacta la diferencia.

La oportunidad más clara para que Nueva York regresara a la pelea apareció en el hoyo 13. Michelle Wie West necesitó cinco golpes para completar el recorrido, dejando a Rose Zhang con dos putts para ganar. Sin embargo, la estadounidense falló primero desde seis pies y después desde apenas dos, un doble error que permitió a Los Ángeles rescatar el empate.

La historia se repitió en el hoyo 14, cuando Linn Grant dispuso de un putt de 10 pies para ganar, pero tampoco consiguió embocarlo. El fallo aseguró matemáticamente la victoria de Los Ángeles antes de disputar el último hoyo. En el 15, López y Ko volvieron a empatar, dejando establecido el 3-1 definitivo.