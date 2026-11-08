GP de Las Vegas 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La próxima carrera de Checo Pérez será en el circuito de Las Vegas, con actividades desde el jueves 19 de noviembre

La próxima carrera será en el circuito de Las Vegas | REUTERS/Daniel Cole

La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Las Vegas 2026, la siguiente parada del campeonato mundial después de su visita a Brasil. El piloto mexicano Sergio Pérez regresará a la actividad con Cadillac el próximo sábado 21 de noviembre, en una competencia nocturna que tendrá como escenario el circuito urbano de Las Vegas. La carrera comenzará a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y representará una nueva oportunidad para el tapatío en la temporada de regreso a la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez llega a esta cita después de finalizar en la posición 18 del Gran Premio de São Paulo, celebrado el domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, donde Lando Norris consiguió la victoria. El mexicano fue el único representante de Cadillac que tomó la salida, debido a que Valtteri Bottas no pudo arrancar por un problema en su monoplaza. Después de este resultado, el campeonato tendrá una semana sin carreras antes de iniciar las actividades en Las Vegas, donde el equipo estadounidense afrontará la vigésima fecha del calendario 2026.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, programado para el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 22:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Aunque la mayoría de las competencias del campeonato se celebran en domingo, la prueba estadounidense mantiene su programación sabatina, con el inicio a las 20:00 horas de Las Vegas.

El Gran Premio de Las Vegas se disputará en el Las Vegas Strip Circuit, un trazado urbano de 6.201 kilómetros de longitud, que forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2023. La carrera contempla 50 vueltas y una distancia total de 309.958 kilómetros, con sectores que atraviesan algunas de las principales avenidas de la ciudad, incluida Las Vegas Boulevard.

Para Checo Pérez y Cadillac, Las Vegas será la vigésima carrera de las 22 programadas para la temporada 2026. El mexicano competirá junto a Valtteri Bottas como parte de la escudería estadounidense, que participa por primera vez en el campeonato mundial. Después de Las Vegas, solamente quedarán los Grandes Premios de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, con los que concluirá la temporada.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas 2026

Las actividades del Gran Premio de Las Vegas comenzarán el jueves 19 de noviembre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres. La tercera práctica y la clasificación están programadas para el viernes 20, mientras que la carrera principal se disputará el sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas de México.

Estos son los horarios oficiales del Gran Premio de Las Vegas 2026, convertidos al tiempo del centro de México:

Sesión Fecha Horario CDMX Práctica libre 1 Jueves 19 de noviembre 18:30 a 19:30 horas Práctica libre 2 Jueves 19 de noviembre 22:00 a 23:00 horas Práctica libre 3 Viernes 20 de noviembre 18:30 a 19:30 horas Clasificación Viernes 20 de noviembre 22:00 a 23:00 horas Carrera Sábado 21 de noviembre 22:00 horas

La diferencia de dos horas entre Las Vegas y la Ciudad de México permitirá que los aficionados mexicanos sigan todas las sesiones durante la tarde y la noche. La clasificación determinará el orden de salida de los 22 pilotos para la carrera del sábado, mientras que las prácticas servirán para preparar los monoplazas y analizar el comportamiento de los neumáticos en el circuito urbano.

La competencia del sábado 21 de noviembre será la próxima participación de Checo Pérez en una carrera de Fórmula 1, con el objetivo de mejorar sus resultados en el cierre de la temporada. El Gran Premio de Las Vegas marcará el inicio de las últimas tres fechas del campeonato 2026, antes de los compromisos en Qatar y Abu Dhabi.

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Después del Gran Premio de Brasil quedarán tres carreras para cerrar la temporada 2026. La Fórmula 1 finalizará su recorrido por el continente americano con la cita de Las Vegas, antes de trasladarse a Medio Oriente para disputar las últimas dos fechas del campeonato en Qatar y Abu Dhabi.