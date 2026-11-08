F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Brasil 2026

Publicado por Ramiro Ramirez

El Gran Premio de Brasil 2026 dejó a Lando Norris como ganador, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, mientras Mercedes aseguró el campeonato de constructores

F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Brasil 2026
McLaren aprovechó las condiciones del clima para llevarse el triunfo | Reuters

El campeonato de Fórmula 1 llegó a una nueva actualización después del Gran Premio de Brasil 2026, donde Lando Norris consiguió la victoria y Max Verstappen terminó segundo tras remontar desde el puesto 21. Isack Hadjar completó el podio, mientras Mercedes aseguró el campeonato de constructores con tres carreras todavía por disputar.

Para Sergio Pérez, la carrera en Interlagos terminó con el mexicano en la posición 18. El piloto de Cadillac comenzó desde el fondo de la parrilla debido a una penalización relacionada con cambios en su unidad de potencia y cerró el domingo sin sumar puntos. Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, no tomó la salida.

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De acuerdo con la tabla proporcionada, Sergio Pérez ocupa el puesto 24 del campeonato de pilotos con cero puntos. En el Gran Premio de Brasil, el mexicano finalizó en la posición 18 y, por lo tanto, no agregó unidades a su clasificación.

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La carrera de Interlagos estuvo marcada por la lluvia y los cambios de estrategia. Pérez tuvo que comenzar desde el último lugar y no consiguió entrar en la zona de puntos. Bottas tampoco pudo competir, por lo que Cadillac terminó el Gran Premio de Brasil sin unidades.

En la parte alta del campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli lidera con 390 puntos, seguido por Max Verstappen con 279 y George Russell con 262. Lewis Hamilton aparece cuarto con 261 unidades y Charles Leclerc es quinto con 251.

Gran Premio de Brasil 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

La clasificación de pilotos queda encabezada por Kimi Antonelli (390), Max Verstappen (279), George Russell (262), Lewis Hamilton (261) y Charles Leclerc (251). Lando Norris aparece sexto con 246 puntos, mientras Oscar Piastri es séptimo con 152.

Después se encuentran Isack Hadjar con 122 puntos, Liam Lawson con 87 y Pierre Gasly con 42. Arvid Lindblad suma 38, Franco Colapinto 27 y Oliver Bearman 23. Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg tienen 14 unidades cada uno.

Campeonato de pilotos F1 2026, al momento

Pos.PilotoEscuderíaPuntos en BrasilTotal
1Kimi AntonelliMercedes+10390
2Max VerstappenRed Bull+18279
3George RussellMercedes+12262
4Lewis HamiltonFerrari+2261
5Charles LeclercFerrari+6251
6Lando NorrisMcLaren+25246
7Oscar PiastriMcLaren+8152
8Isack HadjarRed Bull+15122
9Liam LawsonRacing Bulls+487
10Pierre GaslyAlpine042
11Arvid LindbladRacing Bulls038
12Franco ColapintoAlpine027
13Oliver BearmanHaas023
14Gabriel BortoletoAudi014
15Nico HülkenbergAudi+114
16Esteban OconHaas07
17Fernando AlonsoAston Martin07
18Carlos SainzWilliams07
19Alexander AlbonWilliams05
20Yuki TsunodaRacing Bulls01
21Ryo HirakawaHaas01
22Lance StrollAston Martin00
23Valtteri BottasCadillac00
24Sergio PérezCadillac00
25Rafael CâmaraHaas00

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En el campeonato de constructores, Mercedes es primero con 652 puntos y ya tiene asegurado el título, seguido por Ferrari con 512 y Red Bull con 415. McLaren ocupa el cuarto lugar con 398 unidades y Racing Bulls es quinto con 112.

La clasificación de constructores continúa con Alpine, con 69 puntos; Haas, con 31; Audi, con 28; Williams, con 12; Aston Martin, con siete; y Cadillac, sin puntos. El equipo estadounidense comparte el último lugar de la tabla con el registro mostrado en la fuente.

Campeonato de Pilotos F1 2026, al momento

Pos.EscuderíaPuntos en BrasilTotal
1Mercedes (campeón)+22652
2Ferrari+8512
3Red Bull+33415
4McLaren+33398
5Racing Bulls+4112
6Alpine069
7Haas031
8Audi+128
9Williams012
10Aston Martin07
11Cadillac00

Con tres carreras todavía pendientes, la pelea por el segundo lugar de las posiciones individuales y en la batalla por equipos continúa abierta, mientras Mercedes ya tiene asegurado el campeonato de escuderías y de pilotos. Para Cadillac, el objetivo será sumar sus primeros puntos con Pérez y Bottas en las fechas restantes.

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