Querétaro vs Puebla en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Gallos Blancos buscan aprovechar la localía ante una Franja que acumula ocho partidos sin victoria en la Liga MX

Querétaro vs Puebla, en vivo | Claro Sports

El Querétaro vs Puebla en vivo, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, se disputa este domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora. Ambos conjuntos llegan a la recta final del campeonato con la necesidad de sumar puntos. Antes del silbatazo inicial, el marcador permanece pendiente y todavía no hay goles registrados en este enfrentamiento del fútbol mexicano.

Los Gallos Blancos llegan con 20 puntos después de 14 partidos disputados, mientras que Puebla acumula 16 unidades en 15 encuentros. El conjunto queretano busca mantenerse en la disputa por los puestos de Liguilla, aunque registra cuatro derrotas consecutivas. Por su parte, La Franja suma ocho compromisos sin conocer la victoria, una racha que comenzó después de su último triunfo, el 11 de septiembre frente a Necaxa. Los dos clubes necesitan cambiar sus resultados recientes en el cierre del Apertura 2026.

¿A qué hora juega Querétaro vs Puebla y dónde ver hoy 8 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Querétaro y Puebla se disputará este domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora, escenario donde los Gallos Blancos buscarán aprovechar su condición de locales. La transmisión en México estará disponible por FOX en televisión de paga y por FOX One en streaming. Caliente Streaming también figura entre las plataformas que anuncian el encuentro, mientras que no hay una señal de televisión abierta confirmada.

El compromiso corresponde a la penúltima jornada del calendario regular del Apertura 2026, aunque Querétaro todavía tiene pendiente un enfrentamiento contra Monterrey. Una victoria permitiría a los Gallos Blancos alcanzar las 23 unidades, mientras que Puebla aspira a reducir la diferencia de cuatro puntos que existe entre ambos conjuntos. El marcador y los posibles anotadores se conocerán una vez que comience el encuentro.

Alineaciones Querétaro vs Puebla, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Querétaro y Puebla preparan sus alineaciones para la jornada 16, con la posibilidad de utilizar esquemas 4-2-3-1. En el caso de los locales, Guillermo Allison aparece como opción para la portería, con Diego Reyes y Lucas Abascia en defensa, mientras que Alí Ávila apunta a ocupar el eje del ataque. Por Puebla, Ricardo Gutiérrez figura en el arco y Luifer Hernández entre las opciones ofensivas.

Posible alineación de Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison; Enzo Giménez, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlo García, Bernardo Parra; Denilson Muñoz, Mateo Coronel, Iker Benito y Alí Ávila.

Posible alineación de Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez; Alejandro Organista, Eduardo Armenta; Bryan Garnica, José Pachuca, Omar Moreno y Luifer Hernández.

Estas son alineaciones probables, no los once oficiales confirmados. Las formaciones toman como referencia los últimos partidos de ambos equipos y están sujetas a las decisiones de sus cuerpos técnicos antes del arranque del encuentro.

Antecedentes Querétaro vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes favorecen a Querétaro, que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos frente a Puebla, con una derrota y ningún empate. Además, los Gallos Blancos se impusieron en los tres cruces más recientes, incluidos dos triunfos en el Estadio La Corregidora.

El antecedente más próximo se produjo el 24 de abril de 2026, durante el Clausura 2026, cuando Querétaro derrotó 2-1 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. En aquella ocasión, Alí Ávila y Daniel Parra anotaron los goles del conjunto queretano.

Estos son los últimos cinco resultados entre Querétaro y Puebla en la Liga MX:

Fecha Partido Resultado 24 de abril de 2026 Puebla vs Querétaro 1-2 4 de octubre de 2025 Querétaro vs Puebla 3-1 2 de marzo de 2025 Querétaro vs Puebla 2-0 13 de septiembre de 2024 Puebla vs Querétaro 2-1 23 de febrero de 2024 Puebla vs Querétaro 0-2

Aunque los números más recientes benefician al conjunto queretano, Puebla mantiene la ventaja en el historial general de 46 enfrentamientos, con 19 victorias de La Franja, 12 de los Gallos Blancos y 15 empates. La visita intentará modificar la tendencia de los tres compromisos más recientes y conseguir su primer triunfo sobre Querétaro desde septiembre de 2024.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Querétaro aparece como favorito para conseguir los tres puntos frente a Puebla, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx para el encuentro de la jornada 16. La condición de local, los resultados de los enfrentamientos recientes y la posición de ambos equipos en la tabla son algunos de los factores que respaldan esta proyección.

Estos son los momios decimales consultados en Caliente.mx durante la previa del partido:

Resultado Momio decimal Momio americano Victoria de Querétaro 1.88 -114 Empate 3.70 +270 Victoria de Puebla 3.85 +285

El pronóstico favorece a Querétaro por un margen mínimo, aunque sus cuatro derrotas consecutivas representan un factor que debe considerarse. Puebla tampoco atraviesa una racha de victorias y suma ocho partidos sin ganar. La proyección para este enfrentamiento es un triunfo de Querétaro por 2-1, resultado hipotético basado en los antecedentes, el rendimiento reciente y la localía. Los momios pueden modificarse antes del inicio y el pronóstico no representa una garantía del marcador final.