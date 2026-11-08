Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner, en vivo | MVP W Boxing 07
Disfruta esta función de box femenil en la que MVPW 07 presenta cuatro peleas por títulos mundiales en Texas
Cartelera completa previo a la estelar Turhan vs Baumgardner
Una cartelera de 10 peleas tendremos por Claro Sports este domingo, incluyendo cuatro por títulos del mundo:
Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner (pelea por el título del peso ligero FIB)
Irma García vs Nataly Delgado (pelea por el título peso mosca de la FIB)
Ramla Ali vs Mikiah Kreps (por el título vacante de la FIG y de la OMB del peso gallo)
Skye Nicolson vs Miyo Yoshida (por el título del peso súpergallo del CMB)
Brittany Sims vs Shera Mae Patricio (peso gallo)
Natalie Dove vs Nayeli Rodriguez (peso mosca)
Fernando Garcia vs Alexander Castellano (peso pluma)
Jocelyn Camarillo vs Nazarena Serra (peso paja)
Javier Guerrero Cruz vs Aiden Anderson (peso wélter)
Albina Moldazhanova vs Kirstie Bavington (peso súper ligero)
¿Cuándo y dónde pelea Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner?
Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner se disputará este domingo 8 de noviembre de 2026 en el College Park Center de Arlington, Texas, como pelea estelar de la función MVPW 7. El combate pondrá en juego el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y podrá seguirse por Claro Sports Premium.
Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner, en vivo por Claro Sports
El boxeo continúa este domingo 8 de noviembre por la multiplataforma de Claro Sports Premium con la función MVPW 7 desde el College Park Center de Arlington, Texas. La cartelera tendrá como combate estelar el duelo entre Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner por el campeonato mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La transmisión comenzará a las 16:15 horas, tiempo del centro de México, y aquí podrás seguir todos los detalles, resultados y acciones de la función.
Turhan llega como campeona invicta con 14 victorias, ocho de ellas por nocaut, y buscará una nueva defensa del cinturón que conquistó en diciembre de 2025. Del otro lado, Baumgardner presenta marca de 18-1 y sube de división después de haber sido campeona indiscutida del peso superpluma. La estadounidense intentará terminar con el invicto de la turca, conquistar un título en una segunda categoría y mantener abierta la posibilidad de un futuro enfrentamiento ante Caroline Dubois.