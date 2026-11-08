Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner, en vivo | MVP W Boxing 07

Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner, en vivo por Claro Sports

El boxeo continúa este domingo 8 de noviembre por la multiplataforma de Claro Sports Premium con la función MVPW 7 desde el College Park Center de Arlington, Texas. La cartelera tendrá como combate estelar el duelo entre Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner por el campeonato mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La transmisión comenzará a las 16:15 horas, tiempo del centro de México, y aquí podrás seguir todos los detalles, resultados y acciones de la función.

Turhan llega como campeona invicta con 14 victorias, ocho de ellas por nocaut, y buscará una nueva defensa del cinturón que conquistó en diciembre de 2025. Del otro lado, Baumgardner presenta marca de 18-1 y sube de división después de haber sido campeona indiscutida del peso superpluma. La estadounidense intentará terminar con el invicto de la turca, conquistar un título en una segunda categoría y mantener abierta la posibilidad de un futuro enfrentamiento ante Caroline Dubois.