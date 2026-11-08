Cowboys vs Colts en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 9, al momento

Dallas busca recuperar terreno en la Conferencia Nacional ante unos Colts que acumulan cuatro derrotas consecutivas en la temporada 2026

Cowboys vs Colts, en vivo | Claro Sports

Dallas Cowboys e Indianapolis Colts se enfrentan en la Semana 9 de la NFL 2026 Este domingo 8 de noviembre, el Lucas Oil Stadium será escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que necesitan una victoria para recuperar terreno en sus respectivas conferencias. Los Cowboys llegan con marca de tres triunfos y cinco derrotas (3-5), después de caer 33-30 en tiempo extra ante los Arizona Cardinals, mientras que Indianapolis registra dos victorias y seis descalabros (2-6), con una racha de cuatro partidos sin ganar. El encuentro comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Dak Prescott y CeeDee Lamb encabezan la ofensiva de Dallas, que promedia 27.4 puntos por encuentro y buscará aprovechar los problemas defensivos de Indianapolis. Del otro lado, los Colts tendrán en el corredor Jonathan Taylor a una de sus principales opciones para atacar a una defensiva de los Cowboys que permite 152.8 yardas terrestres por partido, la cifra más alta de la NFL. Además, Daniel Jones intentará reducir las pérdidas de balón que han afectado a su equipo durante la campaña. Dallas domina la serie histórica con 11 victorias por seis de Indianapolis, incluido el triunfo 54-19 en su último enfrentamiento, celebrado en diciembre de 2022.