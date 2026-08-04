Bijan Robinson se convierte en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL

Atlanta Falcons acuerda una extensión de contrato con el jugador que fue el líder en yardas desde la línea de golpeo en la temporada 2025

Bijan Robinson | Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Atlanta Falcons acabaron con su situación de mayor incertidumbre previo al inicio de la pretemporada, al acordar un nuevo contrato con Bijan Robinson que le convierte en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL.

Según informó el equipo, Robinson acordó un nuevo contrato por tres años y un máximo de 75 millones de dólares, 51 garantizados, por lo que el corredor seguirá en Atlanta hasta el final de la temporada 2030, ya que el equipo activó en el mes de marzo la opción de quinto año de su contrato que firmó al llegar a la liga en 2023, tras el cual inicia este nuevo acuerdo firmado el martes 4 de agosto.

El promedio de 22.25 millones de dólares anuales supera la anterior marca para la posición, que tenía Saquon Barkley, el único que había superado los 20 en la historia de la NFL al renovar con Philadelphia:

Bijan Robinson (Falcons): $22.25 millones al año Saquon Barkley (Eagles): $20.6M Christian McCaffrey (49ers): $19M De’Von Achane (Dolphins): $16M Derrick Henry (Ravens): $15M Breece Hall (Jets): $14.5M

Atlanta eligió a Bijan Robinson con la octava selección del Draft del 2023, proveniente de los Texas Longhorns. Acumula 3,910 yardas por tierra (tercera mayor cantidad las últimas tres campañas, tras Derrick Henry y Saquon Barkley), con 198 recepciones y 1,738 yardas recibidas, ambas la mayor cantidad entre los corredores de la NFL, y 34 touchdowns totales (noveno mejor en toda la NFL).

En 2025, Bijan tuvo su mejor campaña en la NFL. Superó las 1,000 yardas por segundo año consecutivo, terminando con 1,478 (cuarto mejor). Atrapó 79 pases para 820 yardas más, siendo el líder de la liga con 2,298 yardas desde la línea de golpeo. Eso le valió ir al Pro Bowl por segunda ocasión y ser elegido al primer equipo All Pro.

Para la temporada 2026, Robinson apunta a ser el foco de la ofensiva de los Falcons, que tendrán nuevo entrenador en Kevin Stefanski, quien llega de Cleveland, donde contribuyó a que Nick Chubb tuviera sus mejores temporadas en la NFL. A eso se suma la incertidumbre en la posición de quarterback, con Michael Penix Jr. volviendo de una ruptura del ligamento cruzado, por lo que el titular en la semana 1 podría ser Tua Tagovailoa.

Si bien las estadísticas de Bijan están entre las mejores de la NFL estas tres temporadas, Atlanta es el equipo con mayor sequía de Playoffs en la Conferencia Nacional, con 8 campañas sin jugar la postemporada.

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