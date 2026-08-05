Tigres vs Real Salt Lake, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1 , hoy 4 de agosto

Tigres vs Real Salt Lake en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto! La Leagues Cup 2026 continúa con su primera jornada y uno de los encuentros más atractivos enfrenta a Tigres y Real Salt Lake en el America First Field de Sandy, Utah. Ambos equipos llegan con la necesidad de comenzar el torneo con una victoria y dejar atrás un inicio de semestre complicado.

El conjunto regiomontano afronta este compromiso después de un arranque sin triunfos en el Apertura 2026. Tigres acumula derrotas frente a Tijuana y Querétaro, además de un empate ante Atlético San Luis, resultados que estuvieron acompañados por la salida de Guido Pizarro como director técnico. Ahora, el equipo felino buscará aprovechar el escenario internacional para recuperar confianza y dar un giro a su temporada.

Del otro lado, Real Salt Lake tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo de la MLS no ha conseguido una victoria desde la reanudación de la competencia tras el Mundial 2026, aunque se mantiene en la pelea dentro de la Conferencia Oeste y buscará hacer valer la localía para comenzar con el pie derecho su participación en la Leagues Cup.

Todo está listo para el inicio de este enfrentamiento entre dos clubes que necesitan un resultado positivo para cambiar la dinámica con la que llegan al torneo. Sigue en Claro Sports todas las acciones, los goles y las incidencias del debut de Tigres y Real Salt Lake en la Leagues Cup 2026.