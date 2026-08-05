Benjamín Mora confía en la reacción de Pachuca pese a su tercera derrota consecutiva

A pesar del resultado negativo en su debut en la Leagues Cup, el director técnico defendió el desempeño competitivo de su equipo y la importancia del torneo internacional

Pachuca vuelve a caer, pero Benjamín Mora rechaza poner excusas. Imago 7

Pachuca atraviesa un momento complicado en el inicio de la temporada. Los Tuzos sumaron su tercera derrota consecutiva bajo la dirección técnica de Benjamín Mora después de caer ante Cincinnati en su debut dentro de la Leagues Cup 2026.

A pesar del resultado, el entrenador consideró que el conjunto hidalguense mostró una versión competitiva y aseguró que el desempeño no estuvo completamente reflejado en el marcador. Para Mora, el equipo deberá mantener la calma y trabajar para revertir la racha negativa. “Sabíamos que iba a ser difícil. La balanza no estuvo de nuestro lado, pero la cara de Pachuca no desentonó. El resultado es doloroso, pero nos vamos a recuperar”, señaló en conferencia de prensa.

Benjamín Mora defiende el valor de la Leagues Cup

El estratega también habló sobre las críticas que ha recibido el formato del torneo, especialmente por las condiciones de viaje y la cantidad de partidos disputados fuera de México. Sin embargo, destacó que la competencia permite a los clubes de la Liga MX medirse en escenarios internacionales y buscar una plaza para la Concacaf.

“Leagues Cup es un gran torneo, nos da la oportunidad de probarnos, de jugar de visita, con el entorno en contra. Nos permite sumar partidos internacionales y buscar un boleto para Concacaf. Todos los equipos mexicanos quieren ganar y estamos dispuestos a seguir peleando”, explicó.

Mora consideró que competir ante rivales de la MLS también representa una prueba para evaluar el nivel del plantel y fortalecer la capacidad de respuesta en condiciones adversas.

Aunque reconoció que preferiría disputar los encuentros en el estadio Hidalgo, rechazó utilizar la localía de los equipos estadounidenses como una explicación para los malos resultados de los clubes mexicanos. “Yo prefiero jugar en mi estadio, pero no se trata de lo que yo quiera, se trata de respetar las reglas”, afirmó.

Pachuca deberá reaccionar en sus siguientes compromisos para mantener posibilidades de avanzar en la Leagues Cup. El cuerpo técnico buscará corregir los errores que han marcado las últimas derrotas y recuperar la confianza de un equipo que todavía no logra encontrar regularidad bajo el nuevo proyecto.

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