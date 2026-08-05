Vancouver Whitecaps vs Atlante, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 4 de agosto
Arranca la actividad de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026, torneo celebrado entre equipos de la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Vancouver Whitecaps vs Atlante, según la IA?
El conjunto canadiense parte como favorito para quedarse con la victoria. Las proyecciones le otorgan un 77 por ciento de probabilidad de triunfo, mientras que Atlante aparece con un 10 por ciento, reflejo de la diferencia de experiencia entre ambos equipos dentro del torneo.
Vancouver intentará controlar la posesión y generar peligro con la movilidad de Ryan Gauld y Thomas Müller alrededor de Brian White. El equipo canadiense también buscará aprovechar la localía para imponer condiciones desde los primeros minutos.
Atlante apostará por un planteamiento compacto y por la velocidad de Jhojan Julio y Luis Puente para encontrar espacios al contragolpe. Los Potros ya mostraron esa capacidad en la victoria frente a Cruz Azul, donde aprovecharon sus oportunidades pese a tener menor posesión del balón.
Pronóstico de la IA: Vancouver Whitecaps 2-1 Atlante. La experiencia internacional del cuadro canadiense y el respaldo de jugar en casa lo colocan con ventaja, aunque el equipo mexicano llega con confianza tras su primer triunfo desde el regreso a la Liga MX y buscará dar una de las sorpresas de la jornada.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Vancouver Whitecaps vs Atlante
Vancouver Whitecaps apostaría por una formación ofensiva encabezada por Thomas Müller y Brian White, con Ryan Gauld como uno de los encargados de generar el juego ofensivo del conjunto canadiense.
Alineación probable de Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Mathías Laborda, Ranko Veselinovic, Tristan Blackmon, Sam Adekugbe; Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Ryan Gauld, Thomas Müller, Pedro Vite; Brian White.
Atlante mantendría la base del equipo que derrotó a Cruz Azul en la Liga MX. Miguel Herrera confiaría nuevamente en Óscar Jiménez bajo los tres postes, con Eugenio Pizzuto como eje en el mediocampo y Jhojan Julio junto a Luis Puente como referencias en ataque.
Alineación probable de Atlante: Óscar Jiménez; Diego Barbosa, Néstor Vidrio, Hugo Rodríguez, Carlos Robles; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales; Jhojan Julio, Luis Puente y Martín Fernández.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Vancouver Whitecaps vs Atlante y a qué hora juegan?
El partido entre Vancouver Whitecaps y Atlante se disputará este martes 4 de agosto de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el BC Place de Vancouver, Canadá, como parte de la primera jornada de la Leagues Cup 2026.
La transmisión estará disponible de forma exclusiva a través de Apple TV, mientras que en Claro Sports podrás seguir el desarrollo del encuentro con el minuto a minuto, además del resultado, estadísticas y las jugadas más importantes.
Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)
Estadio: BC Place
Transmisión: Apple TV
Vancouver disputará su tercer torneo de Leagues Cup, mientras que Atlante hará su presentación absoluta en la competencia tras su regreso al máximo circuito del fútbol mexicano.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup!
Buenas tardes damas y caballeros. Vancouver Whitecaps y Atlante pondrán en marcha su participación en la Leagues Cup 2026 con un duelo que enfrentará a uno de los líderes de la Conferencia Oeste de la MLS contra uno de los clubes que recién regresó a la Primera División del fútbol mexicano. El encuentro también será el primer antecedente oficial entre ambas instituciones, que buscarán comenzar con una victoria en la fase inicial del torneo.
El conjunto canadiense llega con el respaldo de su desempeño en la MLS y con figuras como Thomas Müller y Brian White, mientras que los Potros de Hierro afrontan su debut en la competencia impulsados por el triunfo de 3-2 sobre Cruz Azul en la Liga MX. Sigue todas las acciones, goles, alineaciones y el resultado desde el BC Place de Vancouver, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.