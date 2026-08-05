Esteban Solari admite errores de Pumas ante Charlotte: “No hicimos el partido que queríamos”

El técnico Esteban Solari atribuyó el resultado a errores individuales y a falta de intensidad inicial para enfrentar al equipo estadounidense

Esteban Solari reconoció que Pumas no logró desarrollar el partido que había preparado y señaló que la derrota por 3-0 frente a Charlotte FC, en la Leagues Cup, estuvo marcada por errores que condicionaron el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.

En conferencia de prensa, el técnico explicó que su equipo nunca consiguió igualar la intensidad con la que inició el conjunto estadounidense y consideró que esa diferencia terminó afectando el rendimiento del cuadro universitario. “Evidentemente no hicimos el partido que queríamos. Sinceramente, no logramos juntar la energía necesaria para comenzar este partido como de verdad queríamos. De alguna manera nunca logramos equiparar el comienzo del partido que ellos tuvieron y eso nos golpeó anímicamente”, comentó.

Solari atribuyó parte del resultado a equivocaciones que, en su opinión, pudieron evitarse. “Creo que los goles nuestros son errores, errores individuales, errores que se pueden evitar en un partido y eso nos condenó. Empezamos perdiendo el partido contra un equipo que se defiende bien y sabe manejar las transiciones. Los dos primeros goles llegaron en transiciones muy bien manejadas por ellos y mal defendidas por nosotros”, explicó.

El entrenador también indicó que, pese al marcador adverso, el mensaje durante el descanso fue mantener la búsqueda del partido corrigiendo los aspectos defensivos para evitar que Charlotte encontrara espacios al contragolpe. Sin embargo, reconoció que el equipo no logró trasladar ese planteamiento al terreno de juego.

“El mensaje fue claro. Había que seguir atacando, pero también corregir porque sabíamos que era un equipo que contragolpeaba muy rápido. Teníamos que estar mejor parados defensivamente para seguir atacando. En algunas ocasiones no fuimos contundentes y el equipo nunca encontró su mejor momento”, señaló.

El estratega argentino también habló sobre el aprendizaje que representa disputar un torneo internacional y consideró que este tipo de partidos exige un nivel de intensidad distinto al que enfrentan habitualmente en la Liga MX.

“Es interesante aprender a competir a nivel internacional porque es algo que no se logra de la noche a la mañana. El jugador necesita una adaptación rápida a la intensidad de estos partidos y una gran cantidad de energía para mantenerse concentrado. Aquí se juega muy físico, muy fuerte, y cuando uno no está preparado para disputar el partido con la misma intensidad que el rival, la puede pasar mal, sobre todo cuando empieza perdiendo”, afirmó.

Finalmente, Solari lamentó el resultado, aunque aseguró que el equipo buscará sacar conclusiones para los siguientes compromisos. “Para nosotros perder duele muchísimo, pero siempre trae cosas buenas porque deja mucho aprendizaje. Ahora hay que trabajar, corregir y preparar lo que viene”, concluyó.

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