Carolina Panthers vs Arizona Cardinals en vivo: fecha, horario y dónde ver el NFL Hall of Fame Game 2026

La NFL regresa con el Hall of Fame Game en Canton, donde Panthers y Cardinals abren la pretemporada rumbo a la campaña 2026

Panthers y Cardinals se verán las caras en Canton | Claro Sports

La espera terminó. La NFL está de regreso con el tradicional Hall of Fame Game, el encuentro que marca oficialmente el inicio de la pretemporada y ofrece el primer vistazo a los equipos de cara a una nueva campaña. Como cada año, Canton, Ohio, se convierte en el centro del fútbol americano para celebrar tanto el regreso de la actividad como la inmortalización de algunas de las mayores leyendas del deporte.

Los Carolina Panthers y los Arizona Cardinals serán los encargados de abrir el calendario de partidos de preparación. Aunque el resultado pasa a segundo plano, el duelo permite observar a las selecciones más recientes del Draft, a jugadores que buscan un lugar definitivo en el roster y a los entrenadores comenzar a moldear a sus equipos antes del inicio de la temporada regular.

Además de inaugurar la pretemporada, el Hall of Fame Game forma parte del fin de semana de inducción al Pro Football Hall of Fame. Miles de aficionados se reúnen en Canton para rendir homenaje a los jugadores que dejaron una huella imborrable en la historia de la NFL, convirtiendo este partido en mucho más que un simple encuentro de exhibición.

¿Quiénes serán inducidos al Salón de la Fama en el Hall of Fame Game 2026?

La Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame reunirá a cinco de las figuras más importantes de distintas generaciones de la NFL. Larry Fitzgerald encabezará la ceremonia después de construir una carrera de 17 temporadas con los Arizona Cardinals, consolidándose como uno de los mejores receptores de todos los tiempos. Del lado de Carolina, Luke Kuechly se convertirá en el primer jugador en la historia de los Panthers en ingresar al Salón de la Fama tras una brillante trayectoria como líder de su defensiva.

Junto a ellos también serán inmortalizados Drew Brees, histórico quarterback campeón con los New Orleans Saints; Adam Vinatieri, considerado el pateador más importante en la historia de la liga; y Roger Craig, una de las piezas fundamentales de la dinastía de los San Francisco 49ers en la década de los ochenta. La ceremonia oficial de inducción se celebrará el sábado 8 de agosto en Canton.

Carolina Panthers vs Arizona Cardinals en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el NFL Hall of Fame Game 2026?

El partido que pondrá en marcha la pretemporada 2026 se disputará el jueves 6 de agosto en el Tom Benson Hall of Fame Stadium de Canton, Ohio. El encuentro entre Panthers y Cardinals comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y será el primer compromiso oficial del calendario de preparación antes del arranque de las tres semanas de pretemporada.

El Hall of Fame Game también permite que ambos equipos comiencen sus actividades antes que el resto de la liga, por lo que Arizona y Carolina abrieron sus campamentos de entrenamiento con una semana de anticipación.

¿Dónde ver el Carolina Panthers vs Arizona Cardinals en vivo, el partido del Salón de la Fama de la NFL?

En México, el Hall of Fame Game podrá seguirse a través de NFL Game Pass de DAZN, plataforma que ofrecerá la transmisión del encuentro que abre oficialmente la temporada de fútbol americano.

Como sucede cada año, el partido tendrá una participación limitada de las principales figuras de ambos equipos, ya que el objetivo principal es evaluar a novatos y jugadores que buscan convencer a los entrenadores de cara a la campaña regular, además de evitar lesiones y fatiga en los titulares.

Calendario de partidos de pretemporada NFL 2026

Hall of Fame Game | 6 de agosto

Arizona Cardinals vs Carolina Panthers

Semana 1 | 13 al 15 de agosto

Jueves 13 de agosto

Detroit Lions vs Cincinnati Bengals

Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers

Indianapolis Colts vs New England Patriots

Arizona Cardinals vs Las Vegas Raiders

Los Angeles Rams vs Houston Texans

Tennessee Titans vs San Francisco 49ers

Viernes 14 de agosto

Denver Broncos vs Atlanta Falcons

Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets

Miami Dolphins vs Washington Commanders

Sábado 15 de agosto

Carolina Panthers vs Buffalo Bills

Cleveland Browns vs Chicago Bears

Minnesota Vikings vs New York Giants

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs

Jacksonville Jaguars vs New Orleans Saints

Philadelphia Eagles vs Baltimore Ravens

Dallas Cowboys vs Seattle Seahawks

Semana 2 | 20 al 23 de agosto

Jueves 20 de agosto

Las Vegas Raiders vs Houston Texans

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams

Viernes 21 de agosto

New York Giants vs Pittsburgh Steelers

Carolina Panthers vs Jacksonville Jaguars

Green Bay Packers vs Denver Broncos

Sábado 22 de agosto

Washington Commanders vs Detroit Lions

Buffalo Bills vs Cleveland Browns

Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts

Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings

New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers

New York Jets vs Miami Dolphins

Chicago Bears vs Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles vs New England Patriots

Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers

Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

Domingo 23 de agosto

Seattle Seahawks vs Tennessee Titans

Semana 3 | 27 al 29 de agosto

Jueves 27 de agosto

Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills

New England Patriots vs Cleveland Browns

San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers

Viernes 28 de agosto

Washington Commanders vs Baltimore Ravens

Atlanta Falcons vs Miami Dolphins

Houston Texans vs Carolina Panthers

New York Giants vs New York Jets

Tampa Bay Buccaneers vs Jacksonville Jaguars

New Orleans Saints vs Dallas Cowboys

Arizona Cardinals vs Green Bay Packers

Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs

Cincinnati Bengals vs Philadelphia Eagles

Minnesota Vikings vs Denver Broncos

Sábado 29 de agosto

Detroit Lions vs Indianapolis Colts

Chicago Bears vs Tennessee Titans

¿Cuándo inicia la temporada regular de la NFL 2026?

La temporada regular 2026 comenzará el 9 de septiembre, cuando los campeones defensores del Super Bowl, los Seattle Seahawks, reciban a los New England Patriots en el Lumen Field para inaugurar la campaña número 107 de la NFL. Será una revancha inmediata del Super Bowl y el primero de los 272 partidos que conformarán el calendario de la temporada regular.

El calendario concluirá el 10 de enero de 2027, los Playoffs arrancarán el 16 de enero y el Super Bowl LXI se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

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