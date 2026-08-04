Carolina Panthers vs Arizona Cardinals en vivo: fecha, horario y dónde ver el NFL Hall of Fame Game 2026
La NFL regresa con el Hall of Fame Game en Canton, donde Panthers y Cardinals abren la pretemporada rumbo a la campaña 2026
- ¿Regresa Aaron Donald? Los Rams evalúan el posible regreso del exdefensivo a la NFL
- Diego Pavia queda fuera de los Ravens antes de iniciar la pretemporada de la NFL
- Revelan las imágenes del futuro estadio de los Kansas City Chiefs
La espera terminó. La NFL está de regreso con el tradicional Hall of Fame Game, el encuentro que marca oficialmente el inicio de la pretemporada y ofrece el primer vistazo a los equipos de cara a una nueva campaña. Como cada año, Canton, Ohio, se convierte en el centro del fútbol americano para celebrar tanto el regreso de la actividad como la inmortalización de algunas de las mayores leyendas del deporte.
Los Carolina Panthers y los Arizona Cardinals serán los encargados de abrir el calendario de partidos de preparación. Aunque el resultado pasa a segundo plano, el duelo permite observar a las selecciones más recientes del Draft, a jugadores que buscan un lugar definitivo en el roster y a los entrenadores comenzar a moldear a sus equipos antes del inicio de la temporada regular.
Además de inaugurar la pretemporada, el Hall of Fame Game forma parte del fin de semana de inducción al Pro Football Hall of Fame. Miles de aficionados se reúnen en Canton para rendir homenaje a los jugadores que dejaron una huella imborrable en la historia de la NFL, convirtiendo este partido en mucho más que un simple encuentro de exhibición.
¿Quiénes serán inducidos al Salón de la Fama en el Hall of Fame Game 2026?
La Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame reunirá a cinco de las figuras más importantes de distintas generaciones de la NFL. Larry Fitzgerald encabezará la ceremonia después de construir una carrera de 17 temporadas con los Arizona Cardinals, consolidándose como uno de los mejores receptores de todos los tiempos. Del lado de Carolina, Luke Kuechly se convertirá en el primer jugador en la historia de los Panthers en ingresar al Salón de la Fama tras una brillante trayectoria como líder de su defensiva.
Junto a ellos también serán inmortalizados Drew Brees, histórico quarterback campeón con los New Orleans Saints; Adam Vinatieri, considerado el pateador más importante en la historia de la liga; y Roger Craig, una de las piezas fundamentales de la dinastía de los San Francisco 49ers en la década de los ochenta. La ceremonia oficial de inducción se celebrará el sábado 8 de agosto en Canton.
Carolina Panthers vs Arizona Cardinals en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el NFL Hall of Fame Game 2026?
El partido que pondrá en marcha la pretemporada 2026 se disputará el jueves 6 de agosto en el Tom Benson Hall of Fame Stadium de Canton, Ohio. El encuentro entre Panthers y Cardinals comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y será el primer compromiso oficial del calendario de preparación antes del arranque de las tres semanas de pretemporada.
El Hall of Fame Game también permite que ambos equipos comiencen sus actividades antes que el resto de la liga, por lo que Arizona y Carolina abrieron sus campamentos de entrenamiento con una semana de anticipación.
¿Dónde ver el Carolina Panthers vs Arizona Cardinals en vivo, el partido del Salón de la Fama de la NFL?
En México, el Hall of Fame Game podrá seguirse a través de NFL Game Pass de DAZN, plataforma que ofrecerá la transmisión del encuentro que abre oficialmente la temporada de fútbol americano.
Como sucede cada año, el partido tendrá una participación limitada de las principales figuras de ambos equipos, ya que el objetivo principal es evaluar a novatos y jugadores que buscan convencer a los entrenadores de cara a la campaña regular, además de evitar lesiones y fatiga en los titulares.
Calendario de partidos de pretemporada NFL 2026
Hall of Fame Game | 6 de agosto
- Arizona Cardinals vs Carolina Panthers
Semana 1 | 13 al 15 de agosto
Jueves 13 de agosto
- Detroit Lions vs Cincinnati Bengals
- Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers
- Indianapolis Colts vs New England Patriots
- Arizona Cardinals vs Las Vegas Raiders
- Los Angeles Rams vs Houston Texans
- Tennessee Titans vs San Francisco 49ers
Viernes 14 de agosto
- Denver Broncos vs Atlanta Falcons
- Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets
- Miami Dolphins vs Washington Commanders
Sábado 15 de agosto
- Carolina Panthers vs Buffalo Bills
- Cleveland Browns vs Chicago Bears
- Minnesota Vikings vs New York Giants
- Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs
- Jacksonville Jaguars vs New Orleans Saints
- Philadelphia Eagles vs Baltimore Ravens
- Dallas Cowboys vs Seattle Seahawks
Semana 2 | 20 al 23 de agosto
Jueves 20 de agosto
- Las Vegas Raiders vs Houston Texans
- San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams
Viernes 21 de agosto
- New York Giants vs Pittsburgh Steelers
- Carolina Panthers vs Jacksonville Jaguars
- Green Bay Packers vs Denver Broncos
Sábado 22 de agosto
- Washington Commanders vs Detroit Lions
- Buffalo Bills vs Cleveland Browns
- Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts
- Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings
- New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers
- New York Jets vs Miami Dolphins
- Chicago Bears vs Cincinnati Bengals
- Philadelphia Eagles vs New England Patriots
- Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers
- Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals
Domingo 23 de agosto
- Seattle Seahawks vs Tennessee Titans
Semana 3 | 27 al 29 de agosto
Jueves 27 de agosto
- Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills
- New England Patriots vs Cleveland Browns
- San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders
- Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers
Viernes 28 de agosto
- Washington Commanders vs Baltimore Ravens
- Atlanta Falcons vs Miami Dolphins
- Houston Texans vs Carolina Panthers
- New York Giants vs New York Jets
- Tampa Bay Buccaneers vs Jacksonville Jaguars
- New Orleans Saints vs Dallas Cowboys
- Arizona Cardinals vs Green Bay Packers
- Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs
- Cincinnati Bengals vs Philadelphia Eagles
- Minnesota Vikings vs Denver Broncos
Sábado 29 de agosto
- Detroit Lions vs Indianapolis Colts
- Chicago Bears vs Tennessee Titans
¿Cuándo inicia la temporada regular de la NFL 2026?
La temporada regular 2026 comenzará el 9 de septiembre, cuando los campeones defensores del Super Bowl, los Seattle Seahawks, reciban a los New England Patriots en el Lumen Field para inaugurar la campaña número 107 de la NFL. Será una revancha inmediata del Super Bowl y el primero de los 272 partidos que conformarán el calendario de la temporada regular.
El calendario concluirá el 10 de enero de 2027, los Playoffs arrancarán el 16 de enero y el Super Bowl LXI se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.