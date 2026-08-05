Jugando Claro, en vivo: Post fase de grupos, Leagues Cup | Martes 4 de agosto

Jugando Claro analiza el arranque de la Leagues Cup 2026 y las primeras sorpresas del torneo

La Leagues Cup 2026 ya comenzó y en una nueva edición de Jugando Claro se revisará todo lo que dejó la primera jornada del torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS. El programa analizará los resultados más importantes, las actuaciones de los equipos mexicanos y las historias que marcaron el inicio de una competencia que vuelve a poner frente a frente a las dos ligas más importantes de la región.

La mesa debatirá el desempeño de los representantes de la Liga MX, los aciertos y errores mostrados en sus debuts, además de las primeras conclusiones que dejó el torneo tras una jornada llena de emociones, polémicas y resultados que comienzan a perfilar el camino hacia la siguiente ronda.

Uno de los temas centrales será el reto que enfrentan los clubes mexicanos para terminar con la hegemonía que la MLS ha construido en las últimas ediciones de la Leagues Cup. Después de los primeros encuentros, en Jugando Claro se evaluará qué equipos dejaron mejores sensaciones y cuáles deberán reaccionar rápidamente para mantenerse con vida.

También habrá espacio para revisar las decisiones arbitrales, las figuras que brillaron en el arranque del certamen y los futbolistas llamados a convertirse en protagonistas durante las próximas jornadas.

Acompaña a Javi Sol, Dani Cohen, Toño Moreno, Joaquín Beltrán y Félix Fernández en una nueva edición de Jugando Claro, con el mejor análisis, debate y toda la información sobre el inicio de la Leagues Cup 2026, la Liga MX y el futbol internacional.

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