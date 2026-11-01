Chiefs vs Broncos, en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 8, al momento

Sigue el partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos, en vivo, con las estadísticas del juego

Sigue el Chiefs vs Broncos, en vivo. | Claro Sports

La Semana 8 de la NFL 2026 tendrá uno de sus enfrentamientos este domingo 1 de noviembre, cuando los Kansas City Chiefs visiten a los Denver Broncos en el Empower Field at Mile High de Denver, Colorado. El partido comenzará a las 15:25 horas, tiempo del centro de México, con dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por el liderato de la AFC Oeste. Kansas City llega con marca de cinco victorias y una derrota (5-1), después de perder el invicto ante los Seattle Seahawks por 20-3, mientras que Denver registra cinco triunfos y dos derrotas (5-2), con una racha de tres victorias consecutivas.

Los Broncos buscarán aprovechar su condición de local para cobrar revancha de la derrota por 31-10 que sufrieron ante los Chiefs en la Semana 1 de la temporada. Kansas City, por su parte, intentará regresar al camino de la victoria y conservar el primer puesto de la división. El historial entre ambas franquicias favorece a los Chiefs, con 74 triunfos por 59 de Denver en 133 enfrentamientos. Sigue el minuto a minuto de Chiefs vs Broncos a través de Claro Sports, con el marcador en tiempo real, las jugadas más importantes, estadísticas y toda la información del encuentro. Da click en el siguiente link.