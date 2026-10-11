Colts vs Steelers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 5, al momento

Indianapolis visita Pittsburgh tras ganar en Londres, mientras los Steelers buscan recuperarse de su derrota ante Cleveland en la Semana 4

Colts vs Steelers, en vivo online | Claro Sports

Los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers se enfrentan este domingo 11 de octubre en la Semana 5 de la NFL 2026, en un duelo que encuentra a ambos equipos en situaciones opuestas. Los visitantes llegan después de imponerse 30-13 a los Washington Commanders en Londres, resultado con el que mejoraron su marca a 2-2 y recuperaron terreno tras un inicio irregular de temporada.

Por su parte, Pittsburgh regresa a casa con la necesidad de reaccionar después de caer ante los Cleveland Browns en el Thursday Night Football de la jornada anterior. Los Steelers tuvieron una semana larga de preparación gracias a su participación en el partido del jueves, mientras que Indianapolis debió afrontar el viaje de regreso desde Inglaterra. El encuentro pondrá a prueba la capacidad de recuperación de ambos conjuntos, con los locales buscando aprovechar su descanso adicional y los Colts intentando conseguir su segunda victoria consecutiva.