El futuro de Marvin Harrison Jr está en el aire: Cardinals buscan concretar su salida

De acuerdo reportes, Arizona trabaja en un posible intercambio del receptor, mientras Houston Texans aparece entre los equipos interesados en incorporarlo

¿En dónde jugará Marvin Harrison Jr? | Foto por AL BELLO / GETTY IMAGES VIA AFP

El futuro de Marvin Harrison Jr podría estar lejos de los Arizona Cardinals. La franquicia trabaja en los detalles de un posible intercambio por el receptor de 24 años, quien ha estado involucrado en rumores sobre su continuidad durante las últimas semanas. De acuerdo con información de Adam Schefter, de ESPN, y de Ian Rapoport, de NFL Network, las negociaciones avanzan hacia un acuerdo que pondría fin a su etapa con el equipo que lo seleccionó en el Draft de 2024.

Como parte del proceso, Arizona notificó al jugador que no estará activo para el partido de este domingo frente a los Detroit Lions. La decisión llega mientras la organización busca concretar una operación antes de la fecha límite de intercambios de la NFL, prevista para dentro de menos de un mes.

Entre los equipos que han mantenido conversaciones con los Cardinals se encuentran los Houston Texans, una opción que permitiría a Harrison reencontrarse con CJ Stroud, quarterback con el que compartió equipo durante su etapa universitaria en Ohio State.

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Houston Texans toma fuerza como destino de Marvin Harrison Jr

Según los reportes de ESPN, Houston continúa entre los principales interesados en incorporar al receptor. Su llegada representaría una oportunidad para recuperar la conexión ofensiva que desarrolló con Stroud en el fútbol americano colegial, aunque hasta el momento no existe una confirmación sobre el destino del jugador.

Las negociaciones también dependen de las condiciones establecidas por Arizona. La franquicia comenzó solicitando una compensación equivalente a una selección de primera ronda del Draft, mientras que otros equipos consideran que su valor corresponde a elecciones de la segunda jornada.

Posteriormente, los Cardinals habrían solicitado una selección de segunda ronda acompañada de una compensación adicional para autorizar su salida.

Por otro lado, los Indianapolis Colts no participan en las conversaciones, según informó Stephen Holder, de ESPN. La posibilidad había generado interés por el vínculo familiar del receptor con la organización, donde su padre, Marvin Harrison Sr, construyó una trayectoria que lo llevó al Salón de la Fama.

Los números que acompañan los rumores de salida de Arizona

La situación de Harrison está relacionada con su participación en la ofensiva de los Cardinals durante el comienzo de la temporada 2026. Después de registrar únicamente una recepción en los primeros dos encuentros, su continuidad comenzó a generar especulaciones.

En cuatro partidos acumula cinco recepciones en 12 pases dirigidos hacia él, con 85 yardas y un touchdown. Es el quinto jugador con más envíos buscados dentro del ataque de Arizona, por detrás de Trey McBride, Michael Wilson, Kendrick Bourne y Jeremiyah Love.

Su única anotación de la campaña llegó durante la derrota de 36-24 frente a los New York Giants. Harrison llegó a la NFL como la cuarta selección global del Draft de 2024. En su temporada de novato consiguió 885 yardas y ocho touchdowns mediante 62 recepciones. Durante 2025, las lesiones en el pie y una apendicitis limitaron su participación a 12 encuentros, en los que sumó 608 yardas y cuatro anotaciones.

En total, registra 1,578 yardas por recepción y 13 touchdowns en 33 partidos con Arizona, sin haber alcanzado todavía una temporada de mil yardas.

El contrato de Harrison y la fecha límite de intercambios en la NFL

Otro elemento que podría influir en las negociaciones es la situación contractual del jugador. Harrison tiene previsto recibir cuatro millones de dólares durante la presente temporada y 5.62 millones en 2027, mientras que los Cardinals ya cubrieron su bono por firmar de 22.5 millones.

Además, la franquicia que lo incorpore deberá tomar una decisión sobre la opción de quinto año de su contrato durante la próxima temporada baja. Por ello, cerrar el intercambio con anticipación permitiría a su nuevo equipo evaluarlo durante más encuentros antes de determinar su continuidad.

El pasado 23 de septiembre, Harrison contrató a Todd France y Tory Dandy como representantes, de acuerdo con los registros de la Asociación de Jugadores de la NFL. Ambos agentes han participado en operaciones de intercambio de jugadores, y su incorporación coincide con el periodo en el que aumentaron las conversaciones sobre una posible salida de Arizona.