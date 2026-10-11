Eagles vs Jaguars, en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 5, al momento

Sigue en directo el partido de Philadelphia y Jacksonville desde Inglaterra

Eagles vs Jaguars en vivo el partido de la NFL | Claro Sports

La NFL cruza el Atlántico para llevar la acción a Londres, donde los Philadelphia Eagles se enfrentan a los Jacksonville Jaguars en el Tottenham Hotspur Stadium. Filadelfia llega con marca de 2-2 y la urgencia de frenar una racha de dos derrotas consecutivas, mientras Jacksonville busca mantener el paso después de ganar tres de sus primeros cuatro encuentros de la temporada.

El contraste entre ambos equipos también aparece en el rendimiento ofensivo. Los Jaguars convierten el 51.1 por ciento de sus oportunidades en tercera oportunidad, mientras que los Eagles todavía buscan consolidar su ataque bajo la dirección del coordinador ofensivo Sean Mannion. Las ausencias de jugadores clave como DeVonta Smith y Saquon Barkley representan un reto adicional para el equipo de Filadelfia.

Las proyecciones favorecen a Jacksonville, que llega con mejores números y buscará aprovechar las dificultades de su rival para conseguir otra victoria. Del otro lado, los Eagles necesitan una respuesta para recuperar terreno en la temporada y evitar que su balance se vuelva negativo.

Todo está listo para una nueva cita internacional de la NFL. Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars se enfrentan este domingo 11 de octubre, a las 07:30 horas, tiempo del centro de México, en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, por ESPN y Disney Plus.