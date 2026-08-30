Daejon Labrayae Love, el estafador que fingió ser un WR de los 49ers

Daejon Labrayae Love y Taylor Jamie Chan son vinculados con 26 víctimas y acusaciones de presunta estafa por alrededor de 1.3 millones de dólares

Daejon Labrayae Love se hizo pasar como futbolista de San Francisco | Reuters

Daejon Labrayae Love fue arrestado por presuntamente hacerse pasar durante años como receptor de los San Francisco 49ers para conquistar mujeres en aplicaciones de citas y después estafarlas. Junto con Taylor Jamie Chan, habría defraudado a al menos 26 víctimas por 1.3 millones de dólares, con perfiles falsos, fotografías con indumentaria del equipo y cuentas bancarias ficticias para aparentar una fortuna. Las autoridades señalan que ambos utilizaban plataformas como Facebook Dating, Bumble y Tinder para atraer a sus víctimas, quienes enviaban dinero mediante distintas aplicaciones. Los 49ers confirmaron que Love nunca tuvo vínculo con el equipo ni con la NFL, mientras el caso continúa bajo investigación en Idaho. Lee la nota completa.

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