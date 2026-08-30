Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-II

El ‘Azucarero’ no tiene otro remedio más que conseguir la victoria en el Palmaseca ante su público.

Deportivo Cali vs Bucaramanga: posibles nóminas | Claro Sports

Se baja el telón del fútbol en este fin de semana. El Palmaseca albergará un duelo clave y de mucha obligación para el Deportivo Cali, de capa caída por los últimos resultados y el bajo funcionamiento del equipo. Su rival será el Bucaramanga, un hueso duro de roer.

La escuadra de Rafael Dudamel viene de caer frente a Atlético Nacional fuera de casa. Hay muchas críticas para Rafael Dudamel respecto a cómo ha planteado los juegos. Por otro lado, los ‘Leopardos’, aunque no llegan a su pico futbolístico, todavía conservan un importante invicto desde que arrancó el campeonato.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Kéimer Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez; Fabián Viáfara, Miguel Correa, Daniel Giraldo, Edwin Velasco; Avilés Hurtado, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, José García, Fredy Hinestroza; Leonardo Flores, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver al Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la octava fecha del campeonato, tendrá su pitazo inicial el domingo 30 de agosto sobre las 8:20 p.m. (hora COL) en el Estadio Palmaseca. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Deportivo Cali

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.

23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 6.

08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali | Fecha 4.

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali | Fecha 2.

24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 1.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.

09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 4.

03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 3.

30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros | Fecha 2.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 1.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: José Bautista (Tolima).

José Bautista (Tolima). Asistente 1: Víctor Wilchez (Boyacá).

Víctor Wilchez (Boyacá). Asistente 2 : Andrés Martínez (Bogotá).

: Andrés Martínez (Bogotá). Cuarto árbitro: Fernando Castellanos (Valle).

Fernando Castellanos (Valle). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).

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