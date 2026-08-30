Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-II
El ‘Azucarero’ no tiene otro remedio más que conseguir la victoria en el Palmaseca ante su público.
Se baja el telón del fútbol en este fin de semana. El Palmaseca albergará un duelo clave y de mucha obligación para el Deportivo Cali, de capa caída por los últimos resultados y el bajo funcionamiento del equipo. Su rival será el Bucaramanga, un hueso duro de roer.
La escuadra de Rafael Dudamel viene de caer frente a Atlético Nacional fuera de casa. Hay muchas críticas para Rafael Dudamel respecto a cómo ha planteado los juegos. Por otro lado, los ‘Leopardos’, aunque no llegan a su pico futbolístico, todavía conservan un importante invicto desde que arrancó el campeonato.
Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Kéimer Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez; Fabián Viáfara, Miguel Correa, Daniel Giraldo, Edwin Velasco; Avilés Hurtado, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.
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Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, José García, Fredy Hinestroza; Leonardo Flores, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.
¿Cómo y dónde ver al Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, válido por la octava fecha del campeonato, tendrá su pitazo inicial el domingo 30 de agosto sobre las 8:20 p.m. (hora COL) en el Estadio Palmaseca. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.
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Últimos partidos del Deportivo Cali
- 26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.
- 23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 6.
- 08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali | Fecha 4.
- 01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali | Fecha 2.
- 24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 1.
Últimos partidos de Atlético Bucaramanga
- 22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.
- 09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 4.
- 03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 3.
- 30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros | Fecha 2.
- 25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 1.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: José Bautista (Tolima).
- Asistente 1: Víctor Wilchez (Boyacá).
- Asistente 2: Andrés Martínez (Bogotá).
- Cuarto árbitro: Fernando Castellanos (Valle).
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).
- AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).