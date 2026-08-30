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Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Sebastian Vallejo

El ‘Azucarero’ no tiene otro remedio más que conseguir la victoria en el Palmaseca ante su público.

Deportivo Cali vs Bucaramanga
Deportivo Cali vs Bucaramanga: posibles nóminas | Claro Sports

Se baja el telón del fútbol en este fin de semana. El Palmaseca albergará un duelo clave y de mucha obligación para el Deportivo Cali, de capa caída por los últimos resultados y el bajo funcionamiento del equipo. Su rival será el Bucaramanga, un hueso duro de roer.

La escuadra de Rafael Dudamel viene de caer frente a Atlético Nacional fuera de casa. Hay muchas críticas para Rafael Dudamel respecto a cómo ha planteado los juegos. Por otro lado, los ‘Leopardos’, aunque no llegan a su pico futbolístico, todavía conservan un importante invicto desde que arrancó el campeonato.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Kéimer Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez; Fabián Viáfara, Miguel Correa, Daniel Giraldo, Edwin Velasco; Avilés Hurtado, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

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Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, José García, Fredy Hinestroza; Leonardo Flores, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver al Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la octava fecha del campeonato, tendrá su pitazo inicial el domingo 30 de agosto sobre las 8:20 p.m. (hora COL) en el Estadio Palmaseca. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

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Últimos partidos del Deportivo Cali

  • 26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.
  • 23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 6.
  • 08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali | Fecha 4.
  • 01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali | Fecha 2.
  • 24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 1.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

  • 22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.
  • 09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 4.
  • 03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 3.
  • 30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros | Fecha 2.
  • 25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 1.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: José Bautista (Tolima).
  • Asistente 1: Víctor Wilchez (Boyacá).
  • Asistente 2: Andrés Martínez (Bogotá).
  • Cuarto árbitro: Fernando Castellanos (Valle).
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).
  • AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).

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