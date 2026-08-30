Accidente en Bogotá: Egan Bernal, el protagonista

El ciclista colombiano de 29 años, Egan Bernal, fue protagonista de un accidente en las calles de la capital de la república.

Egan Bernal, pedalista colombiano | REUTERS

El deportista que ha hecho brillar a Colombia con su talento sobre la bicicleta fue el centro de atención en un accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá. Egan Bernal tras su grave accidente en un entrenamiento también en suelo colombiano, no ha podido volver a ser el gran protagonista del ciclismo mundial.

El ciclista colombiano Egan Bernal fue protagonista de un accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado 22 de agosto en la Zona T de Bogotá, donde estuvo involucrado en un choque con un taxista. De acuerdo con el relato entregado por el conductor del taxi, Egan Bernal habría cambiado de carril de manera brusca, situación que habría provocado la colisión entre ambos vehículos.

El accidente quedó registrado y posteriormente se difundió en redes sociales. Donde el hecho generó comentarios debido a la participación del ciclista colombiano. Según el conductor, después del choque intentó documentar lo ocurrido. Sin embargo, los acompañantes de Egan Bernal se lo habrían impedido.

#NoticieroDelMediodía | Taxista señala a Egan Bernal de chocar su carro y no responder: ¿Quién tuvo la culpa?



Esta es la historia. https://t.co/jFYYMaVz3z pic.twitter.com/FNDzpO1vAS — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 28, 2026

Hasta el momento, ni Egan Bernal ni su equipo se han pronunciado sobre el accidente ocurrido en Bogotá. El relato del taxista constituye la versión conocida sobre lo sucedido y señala al ciclista como responsable del cambio de carril que habría generado la colisión. No se cuenta, con la información suministrada, con una versión de Egan Bernal o de su equipo sobre el incidente.

El ciclismo colombiano vive una época difícil de transición con la renovación de los pedalistas Nairo Quintana y hasta el mismo del suceso antes narrado. Santiago Buitrago, ‘Superman’ López y compañía, aún lucen muy lejanos al nivel de los anteriores dos deportistas. Quienes pusieron a toda Colombia en frente de un televisor por sus grandes actuaciones en las carreras más importantes del ciclismo mundial.

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