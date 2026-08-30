Diego Simeone sorprende con su mensaje sobre Julián Álvarez: “Está en su proceso personal, lo ayudaremos”

Aplaudió el esfuerzo de su escuadra para poder sacar un resultado positivo, sin embargo reconoció que su escuadra perdió energía en el segundo lapso

Simeone, a la espera de poder contar con Álvarez | Reuters

El Atlético de Madrid derrotó 3-1 al Sevilla en la tercera jornada de LaLiga, pero la situación de Julián Álvarez volvió a ocupar parte de la conversación alrededor del equipo. Diego Simeone fue cuestionado nuevamente por el futuro del delantero argentino, quien mantiene su intención de dejar al conjunto rojiblanco con el Barcelona como destino señalado.

El técnico argentino fue directo al referirse al momento que atraviesa su compatriota y dejó claro que el club buscará acompañarlo durante este proceso. “Está en su proceso personal y nosotros estaremos acá para, una vez más, repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que nos ayude”, declaró Simeone después del encuentro, una postura que contrasta con la expectativa de algunos aficionados que esperan una definición sobre la continuidad del atacante.

La situación de Álvarez se mantiene abierta mientras avanza el mercado de fichajes. El delantero tendría como prioridad llegar al FC Barcelona, aunque su contrato con el Atlético de Madrid continúa vigente y la institución madrileña no ha dado por hecha su salida. Simeone, por ahora, optó por mantener el foco en el futbolista y en el respaldo que puede recibir dentro del equipo.

MÁS INFORMACIÓN: Atlético de Madrid golpea al Sevilla y toma el liderato provisional de LaLiga

Cuando fue consultado sobre el mercado de fichajes, Simeone señaló: “En el cierre de mercado, siempre puede pasar algo”. La frase volvió a relacionarse de inmediato con el caso de Julián, aunque el entrenador aclaró que no estaba haciendo referencia específicamente al delantero. “No lo digo ahora por lo que le está sucediendo a Julián, es algo que siempre digo y es que siempre puede pasar algo, porque es fútbol. Pero no lo digo por nada especial”, explicó.

Simeone también habló de Morten Hjulmand, quien continúa con su proceso de adaptación al ritmo de juego del Atlético. El técnico explicó que el mediocampista danés puede aportar equilibrio al equipo y convertirse en una pieza dentro de la estructura que busca consolidar durante la temporada. “Nos da equilibrio, sobre todo. Viene de un torneo en el que se juega más lento y está intentando poco a poco ganar seguridad y velocidad en el juego”.

Señaló que el trabajo para recuperar el balón permitió generar transiciones que marcaron diferencia en el partido. “Tuvimos la suerte de hacer un buen partido. Los chicos hicieron un trabajo muy bueno en la parte de recuperación y transición en salida”, explicó el técnico argentino.

Finalmente, también aplaudió lo hecho por Álex Baena, autor de dos de los tres goles del Atlético, y relacionó su rendimiento con la confianza que adquirió después de conquistar el Mundial. “Ese estímulo que le dio a su corazón y a su cabeza ganar el Mundial, esa confianza que tuvo del entrenador para jugar todos los partidos, hoy nos la está devolviendo a nosotros con su juego y su trabajo”, señaló Simeone.

TE PUEDE INTERESAR: