NFC Sur 2026: Saints, Buccaneers, Panthers y Falcons, la batalla por la división con récord perdedor

Saints, Buccaneers, Panthers y Falcons llegan con cambios en sus plantillas y la necesidad de mejorar fuera de la división

La previa de la NFC Sur de la temporada 2026 de la NFL | Claro Sports

La temporada 2026 de la NFL comienza con una NFC Sur que llega bajo análisis por el rendimiento que ha tenido en los últimos años fuera de sus propios enfrentamientos divisionales. En las últimas cuatro temporadas, los equipos de esta división registran un porcentaje de victorias de .375 ante rivales de otras divisiones, la cifra más baja de toda la liga.

Ese registro contrasta con la pelea interna que suele mantenerse abierta entre sus integrantes. La NFC Sur ha sido una división donde varios equipos han encontrado oportunidades para competir por el título divisional, pero sus resultados frente al resto de la NFL han dejado dudas sobre su nivel colectivo.

Para 2026, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers y Atlanta Falcons llegan con distintos procesos por resolver. Los Saints buscan confirmar si Tyler Shough puede convertirse en su quarterback del futuro; los Buccaneers deben definir el siguiente paso con Baker Mayfield; los Panthers esperan una evolución de Bryce Young después de regresar a playoffs, y los Falcons comienzan una nueva etapa con Kevin Stefanski mientras resuelven su situación en la posición de quarterback.

New Orleans Saints: Tyler Shough busca confirmar que es la respuesta en quarterback

Los Saints llegan a 2026 con una pregunta que puede definir el futuro de la franquicia: ¿Tyler Shough puede ser el quarterback que necesitan? Después de un inicio complicado en 2025, el equipo encontró una alternativa durante la parte final de la campaña, cuando el mariscal terminó tomando el control de la ofensiva.

New Orleans terminó con marca de 6-11, pero cerró el año con cuatro victorias consecutivas antes de perder el último partido por dos puntos. Shough terminó con registro de 5-4 como titular en nueve apariciones y dejó números que generaron expectativa: completó el 67.6% de sus pases, lanzó 10 touchdowns y seis intercepciones.

Shough el quarterbacks de Saints | IMAGN IMAGES via Reuters

El panorama todavía tiene interrogantes. Su producción fue más efectiva en pases cortos y tuvo dificultades al lanzar profundo. Completó únicamente el 25.6% de sus envíos de más de 20 yardas, una de las cifras más bajas entre los quarterbacks con suficiente volumen de intentos.

Los Saints trabajaron durante la offseason para darle mejores condiciones. La llegada de Travis Etienne busca mejorar el juego terrestre y abrir más opciones mediante el play action. Además, Chris Olave continúa como la principal referencia del ataque después de registrar una participación del 24.4% en los objetivos ofensivos.

Kellen Moore también tendrá un papel importante. El entrenador aprovechó fortalezas de Shough utilizando movimiento previo al lanzamiento en el 60.2% de sus jugadas de pase, una herramienta que ayudó al quarterback a identificar coberturas defensivas. La temporada 2026 será una prueba para determinar si Shough representa una solución de largo plazo o si los Saints deberán continuar buscando alternativas.

Tampa Bay Buccaneers: el futuro de Baker Mayfield está bajo análisis

Tampa Bay Buccaneers inicia la temporada con una decisión pendiente respecto a Baker Mayfield. El quarterback tiene contrato hasta 2026 y puede convertirse en agente libre en 2027, por lo que el equipo debe definir si busca una extensión o espera más tiempo.

Mayfield tuvo una baja en producción durante 2025 respecto a sus temporadas anteriores con Tampa Bay. Terminó en el lugar 21 en DYAR y 25 en DVOA después de haber aparecido entre los mejores registros de la liga en 2024.Dentro del equipo existe una explicación relacionada con las lesiones. Mayfield jugó con molestias en el oblicuo, hombro, tobillo y rodilla, según explicó el linebacker Lavonte David. Además, el quarterback ha mantenido una característica importante para Tampa: no se ha perdido partidos desde que llegó al equipo.

Baker Mayfield con los Buccs| Jonathan Dyer-Imagn Images

Otro punto de análisis será el cambio de coordinador ofensivo. Después de trabajar con Dave Canales y Liam Coen, quienes posteriormente se convirtieron en entrenadores en jefe, Tampa Bay ahora tendrá a Zac Robinson como responsable de la ofensiva. El equipo también modificó su grupo de corredores. Rachaad White salió de la plantilla y Kenneth Gainwell llegó para acompañar a Bucky Irving. Robinson tendrá el reto de recuperar una ofensiva terrestre que bajó su producción en 2025.

El cuerpo de receptores también tendrá cambios. Mike Evans dejó el equipo y Emeka Egbuka asumirá un papel principal después de sumar 938 yardas como novato. Chris Godwin intentará mantenerse saludable y Jalen McMillan busca regresar después de una temporada afectada por lesiones.

En defensa, Tampa Bay reforzó la línea frontal con incorporaciones como Rueben Bain Jr., Josiah Trotter, A’Shawn Robinson y Alex Anzalone. La intención es recuperar una unidad que terminó en el lugar 14 de la clasificación defensiva.

Carolina Panthers: Bryce Young enfrenta una temporada para definir su futuro

Carolina Panthers y Dave Canales llegan después de una temporada en la que ganaron la NFC Sur con récord de 8-9 y volvió a los playoffs. Sin embargo, el equipo todavía tiene una pregunta pendiente: saber si Bryce Young puede convertirse en el quarterback que dirija el proyecto.

Young tuvo avances en 2025, especialmente al reducir capturas y proteger mejor el balón. Su porcentaje de pases completos y su manejo del riesgo mejoraron, pero la ofensiva continuó con dificultades para generar jugadas explosivas.

El mariscal de los Panthers es una apuesta arriesgada | Imagn Images via Reuters

El principal objetivo del quarterback será dar un siguiente paso. Carolina ya activó su opción de quinto año, pero la temporada 2026 puede determinar si el equipo continúa construyendo alrededor suyo o busca otra alternativa en el futuro.

El ataque tendrá como referencia a Tetairoa McMillan, quien tuvo más de 1,000 yardas en su temporada de novato. Sin embargo, el resto del grupo de receptores necesita aumentar su producción. La línea ofensiva dio un paso adelante en 2025 y terminó ubicada en el lugar 12. La llegada de Monroe Freeling en el Draft busca fortalecer una unidad que permitió una mejor protección para Young.

La defensa también recibió refuerzos. Jaelan Phillips llegó para mejorar la presión al quarterback, mientras Derrick Brown continúa como pieza central de la línea defensiva. La secundaria recuperó estabilidad con Jaycee Horn como una de sus principales figuras. El reto de Carolina será demostrar que su clasificación a playoffs no fue únicamente producto del contexto de la división. Para avanzar, Young tendrá que elevar el nivel de la ofensiva.

Atlanta Falcons: una nueva etapa con Kevin Stefanski y la duda entre Penix y Tagovailoa

Atlanta Falcons comienza una nueva etapa con Kevin Stefanski como entrenador en jefe. El equipo terminó 8-9 en 2025 y cerró la temporada con cuatro victorias consecutivas, pero todavía busca encontrar regularidad.

La principal incógnita está en quarterback. Michael Penix Jr. es el proyecto que la franquicia quiere desarrollar, pero una lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en noviembre de 2025 abrió la puerta para la llegada de Tua Tagovailoa.

Penix mostró números positivos en su primera temporada con participación importante: lanzó para 1,982 yardas, nueve touchdowns y tres intercepciones en nueve partidos. Sin embargo, su recuperación definirá cuándo podrá competir nuevamente por el puesto.

Michael Penix | LACHLAN CUNNINGHAM/ GETTY IMAGES VIA AFP

Stefanski llega con una filosofía enfocada en el juego terrestre, una estructura que puede beneficiar a Bijan Robinson. El corredor viene de una temporada en la que superó las 1,400 yardas por segundo año consecutivo y acumuló casi 2,300 yardas totales entre carrera y recepción.

El nuevo entrenador también contará con un grupo de alas cerradas importante y una línea ofensiva que terminó entre las mejores unidades de la liga en protección. El ataque tiene piezas para producir, pero la posición de quarterback será el punto de atención. Atlanta necesita decidir si Penix puede ser la respuesta a largo plazo o si Tagovailoa puede recuperar estabilidad en la ofensiva.

La defensa representa otra preocupación. La línea frontal terminó entre las últimas posiciones de la NFL y permitió 4.6 yardas por acarreo en 2025. El equipo espera mejorar con el desarrollo de James Pearce y nuevos elementos en la plantilla. La NFC Sur vuelve a presentarse como una división sin un favorito definido. Saints, Buccaneers, Panthers y Falcons tienen preguntas diferentes, pero todos dependen de encontrar respuestas en posiciones clave para cambiar su panorama en 2026.

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