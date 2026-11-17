San Francisco modificó su calendario para aclimatarse antes de enfrentar a Minnesota en el Estadio Azteca, donde el aire será un factor clave

Kyle Shanahan ya sabe lo que es jugar en México | Imago7

Los San Francisco 49ers no quieren dejar ningún detalle al azar para su visita a la Ciudad de México. El equipo dirigido por Kyle Shanahan modificó su calendario de entrenamientos y trasladó su preparación a Colorado Springs, donde pasará una semana trabajando a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar antes de enfrentar a los Minnesota Vikings, el domingo 22 de noviembre, en el Estadio Azteca

La decisión responde a las condiciones particulares de la capital mexicana, ubicada aproximadamente a 2,240 metros de altitud. La menor presión atmosférica reduce la disponibilidad de oxígeno para los deportistas, una circunstancia que puede afectar su resistencia, la recuperación entre jugadas e incluso el comportamiento del balón durante los partidos.

¿Cómo se preparan los 49ers para jugar en la altura de México?

Después de derrotar 46-40 a los Dallas Cowboys el domingo 15 de noviembre, los 49ers evitaron regresar a California y viajaron directamente a Colorado Springs para comenzar su proceso de aclimatación. La organización eligió las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, situadas aproximadamente a 2,018 metros sobre el nivel del mar, una elevación cercana a la que encontrarán en la capital mexicana.

El plan contempla entrenamientos durante la semana, antes de viajar a México el sábado 21 de noviembre, un día antes del encuentro. La intención es que los jugadores lleguen con varios días de exposición a un ambiente de menor presión de oxígeno, en lugar de enfrentar esas condiciones por primera vez durante el partido.

Shanahan considera que este periodo puede representar una pequeña ventaja competitiva. El entrenador, familiarizado con las condiciones de Denver desde su juventud, ha señalado que la preparación podría mejorar el rendimiento de su equipo en un par de puntos porcentuales, aunque no existe una medición que garantice ese beneficio.

La estrategia tampoco es nueva. En noviembre de 2022, la franquicia utilizó las mismas instalaciones para preparar su enfrentamiento contra los Arizona Cardinals en la Ciudad de México. Aquella ocasión, terminaron imponiéndose 38-10 en el Estadio Azteca.

¿Por qué la altura de la Ciudad de México afecta a los jugadores de la NFL?

El Estadio Azteca se encuentra aproximadamente a 2,240 metros sobre el nivel del mar, una elevación superior a la de cualquier otro estadio de NFL. El Empower Field at Mile High de Denver, conocido precisamente por su altitud, se encuentra alrededor de los 1,609 metros.

A esa altura, el aire sigue conteniendo aproximadamente un 21% de oxígeno, pero la presión atmosférica es considerablemente menor. Esto significa que, con cada respiración, el organismo dispone de menos oxígeno que al nivel del mar, lo que incrementa el esfuerzo necesario para sostener determinadas actividades físicas.

En el fútbol americano, el problema no necesariamente aparece durante una carrera o un bloqueo aislado, sino en la repetición constante de esfuerzos explosivos. Un liniero defensivo puede completar una jugada de cinco segundos con normalidad, pero experimentar mayores dificultades para recuperar energía antes de la siguiente.

Además, las condiciones de altura pueden favorecer la pérdida de líquidos y provocar alteraciones en el descanso, dolores de cabeza o malestar durante los primeros días de exposición, aunque la respuesta varía entre deportistas.

¿Cómo puede cambiar el juego la altura de la Ciudad de México?

Los efectos no se limitan a la condición física. La menor densidad del aire también modifica la resistencia aerodinámica, por lo que el balón puede recorrer mayores distancias en patadas de despeje, intentos de gol de campo y pases profundos.

Para los pateadores, esto podría traducirse en un mayor alcance, capaz de modificar las decisiones de los entrenadores en situaciones de cuarta oportunidad. Los despejes también pueden ganar distancia, aunque un recorrido más largo no siempre representa una ventaja si el equipo de cobertura no consigue llegar oportunamente al regresador.

El impacto de la altura en un partido de fútbol americano | Claro Sports

En el aspecto táctico, la administración del desgaste será otro elemento importante. Las ofensivas que mantienen a la defensa contraria durante muchas jugadas consecutivas pueden complicar la recuperación de sus rivales, especialmente cuando utilizan un ritmo acelerado que limita las sustituciones.

Por esta razón, las rotaciones de linieros defensivos podrían adquirir mayor importancia. El desgaste acumulado también será una variable que observar durante el último cuarto, cuando ambos equipos hayan completado numerosas acciones de máxima intensidad.

¿Es suficiente una semana para adaptarse a la altura?

Una semana puede resultar útil para conseguir una aclimatación parcial, pero no garantiza que un deportista se adapte completamente a una elevación cercana a los 2,240 metros.

Durante los primeros días, el organismo comienza a modificar su respuesta respiratoria y a ajustar algunos mecanismos relacionados con el equilibrio de líquidos y la utilización del oxígeno. Estos cambios pueden ayudar a tolerar mejor el ejercicio y reducir determinadas molestias.

Sin embargo, otras adaptaciones fisiológicas, como un incremento considerable de la masa de glóbulos rojos, necesitan periodos más prolongados. Por ello, el objetivo inmediato de los 49ers no es transformar la capacidad física de sus jugadores, sino reducir el impacto inicial de competir en un ambiente diferente.

¿Por qué Minnesota no se prepara igual que los 49ers?

Mientras San Francisco decidió trasladar sus entrenamientos a Colorado, los Minnesota Vikings adoptaron una estrategia distinta. El equipo dirigido por Kevin O’Connell optó por mantener sus actividades en Minnesota y viajar a la Ciudad de México el sábado 21 de noviembre.

O’Connell explicó que la organización comenzó a estudiar las condiciones del encuentro semanas antes, con la participación de su personal médico y de rendimiento físico, además de consultar experiencias de otras disciplinas deportivas.

La decisión permite mantener las instalaciones, rutinas de entrenamiento y condiciones de recuperación habituales, sin someter a los jugadores a una estancia prolongada fuera de casa.

Ambas estrategias tienen fundamentos diferentes. Los 49ers buscan obtener beneficios mediante una exposición anticipada a la altura, mientras que los Vikings priorizan la continuidad de su preparación semanal. El partido ofrecerá una comparación interesante entre los dos métodos, aunque su resultado no bastará para demostrar cuál es científicamente superior.

49ers vs Vikings: un duelo de alto nivel en la Ciudad de México

El partido del domingo 22 de noviembre enfrentará a dos equipos que llegan después de conseguir victorias importantes. San Francisco superó 46-40 a Dallas en un encuentro de gran producción ofensiva, mientras que Minnesota derrotó 30-10 a los Green Bay Packers.

La defensiva de los Vikings viene de registrar ocho capturas de quarterback y provocar cuatro pérdidas de balón frente a Green Bay, un rendimiento que pondrá a prueba a la línea ofensiva de los 49ers.

Para Shanahan, una de las claves podría encontrarse en mantener series largas y obligar a los defensivos rivales a realizar esfuerzos consecutivos. Minnesota, por su parte, buscará imponer su presión sobre el quarterback y evitar que la ofensiva contraria controle el ritmo del encuentro.