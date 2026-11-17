Peloteando llega con una nueva emisión dedicada a la previa del partido entre México y Jamaica, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. La Selección Mexicana buscará remontar el marcador global después de caer 3-2 en Kingston, en un encuentro que dejó al equipo dirigido por Rafael Márquez con la obligación de conseguir un resultado que le permita avanzar a las semifinales. El Tricolor afrontará este compromiso en el Gigante de Acero de Monterrey, donde intentará aprovechar su condición de local para mantenerse en la competencia.

El programa analizará el desempeño de México durante el partido de ida, los errores que influyeron en la derrota y las decisiones que deberá tomar Rafael Márquez para enfrentar nuevamente al conjunto caribeño. También se abordarán las posibles modificaciones en la alineación, el funcionamiento defensivo y las alternativas en el ataque para buscar la remontada. La actuación de los futbolistas y la presión sobre el cuerpo técnico serán parte del debate previo al encuentro.

Con la clasificación a las semifinales en juego, México enfrentará una prueba que puede influir en el rumbo del proceso encabezado por Márquez, quien todavía busca su primera victoria como entrenador de la selección nacional. Las condiciones de la eliminatoria, las opciones del Tricolor y los jugadores que podrían marcar diferencias serán algunos de los temas de Peloteando, que podrás seguir a través de Claro Sports.

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