Se cierran las presentaciones para el equipo de José Francisco Molina.

Honduras Kuwait, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Kuwait vs Honduras en Claro Sports!!! La Bicolor disputa este martes 17 de noviembre su segundo y último amistoso de la gira por Medio Oriente, con el objetivo de recuperar confianza y cerrar esta ventana internacional con una victoria. El encuentro se juega en el estadio Al-Sadaqua Walsalam de Kuwait City y comenzará a las 10:30 horas de Honduras. Aquí podrás seguir las alineaciones, los goles y las principales incidencias del compromiso.

Honduras llega después de perder 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos, un resultado que dejó al equipo de José Francisco Molina con la necesidad de ofrecer una mejor respuesta en su siguiente presentación. El seleccionador tendrá otra oportunidad para evaluar variantes y ajustar el funcionamiento de la H, que buscará transformar este último ensayo de noviembre en un impulso para sus próximos desafíos.

Por su parte, Kuwait recibe a la selección hondureña ante su afición, en un compromiso que también le permitirá medir fuerzas frente a un rival de otra confederación. El conjunto anfitrión intentará aprovechar las condiciones de su estadio para imponer su propuesta, mientras que la Bicolor buscará adaptarse y encontrar los caminos para llevarse un resultado positivo de su visita a territorio asiático.

¿A qué hora juega Kuwait vs Honduras y dónde ver el amistoso hoy 17 de noviembre?

Kuwait vs Honduras comienza este martes 17 de noviembre a las 10:30 horas de Honduras, el mismo horario para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; en Panamá será a las 11:30. La transmisión estará disponible por Telecadena 7/4 y Canal Deportes TVC, además de DeportesTVC.com, con señal gratuita para territorio hondureño, y DTVC+.

Alineaciones de Kuwait vs Honduras, al momento: así salen al amistoso

José Francisco Molina tendrá la posibilidad de introducir variantes respecto del encuentro ante Emiratos Árabes Unidos. Estos son los nombres y el esquema confirmados para el partido.

Kuwait: Saud Al-Jenaei; Hamoud Al-Sanousi, Abdulaziz Mehran, Khaled Sabah, Waleed Saad; Abdullah Al-Ghanim, Mahdi Dashti; Nasser Faleh, Eid Al-Rashidi, Youssef Nasser; y Moaz Al-Enezi. DT: Hélio Sousa.

Honduras: Edrick Menjívar; Rigoberto Rivas, Julián Martínez, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes, Luis Palma, Roberto Osorto; Dereck Moncada y Mike Arana. DT: José Francisco Molina.

¿Cómo llega Honduras al partido amistoso contra Kuwait?

La selección hondureña busca recuperarse de la derrota 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos, sufrida el viernes 13 de noviembre en Abu Dabi. La visita a Kuwait representa el segundo compromiso de esta gira y una nueva oportunidad para mejorar su funcionamiento colectivo. Además del resultado, Molina podrá evaluar la respuesta de sus jugadores y las variantes que tiene disponibles para continuar preparando al equipo.

¿Dónde se juega Kuwait vs Honduras hoy?

El encuentro se disputa en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, ubicado en el distrito de Adiliya, en Kuwait City. El recinto es utilizado habitualmente por el Kazma SC y tiene capacidad aproximada para 21,500 espectadores. Allí, Honduras completará su recorrido de noviembre por Medio Oriente después de haber disputado su primer amistoso en Emiratos Árabes Unidos.

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