El ganador de 15 majors volverá a competir del 3 al 6 de diciembre en el Hero World Challenge, en Bahamas, tras superar un complicado 2026

Woods volverá a competir en el Hero World Challenge | Reuters

Tiger Woods está listo para regresar al golf competitivo. El estadounidense de 50 años confirmó este martes 17 de noviembre su participación en el Hero World Challenge 2026, torneo que se disputará del 3 al 6 de diciembre en el Albany Golf Club de Bahamas. Será su primera aparición en un torneo tradicional desde julio de 2024, cuando disputó el Open Championship en Royal Troon y no consiguió superar el corte.

El ganador de 15 Majors regresará en una competencia que él mismo organiza desde hace años y que reúne a 20 golfistas invitados. Woods fue anunciado entre los últimos tres participantes confirmados, junto con Rickie Fowler y Gary Woodland, para completar un cuadro en el que también aparecen Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Justin Thomas y Cameron Young.

Tiger Woods regresa después de un complicado 2026

La última aparición competitiva de Woods se produjo el 24 de marzo de 2026, cuando participó en la final de la TGL, la liga de golf bajo techo. Tres días después sufrió un accidente automovilístico cerca de su residencia en Florida, episodio que derivó en problemas legales y una nueva interrupción de su carrera.

El estadounidense se declaró culpable de cargos menores por conducción imprudente y negativa a someterse a una prueba legal. Como consecuencia, recibió una suspensión de cinco años de su licencia de conducir. Posteriormente anunció que se alejaría temporalmente del deporte para concentrarse en su salud y recibió tratamiento en un centro de rehabilitación en Suiza.

Su recuperación también estuvo marcada por los problemas físicos que ha enfrentado durante los últimos años, entre ellos una lesión en el tendón de Aquiles y una séptima operación de espalda. Estas complicaciones han limitado considerablemente su actividad profesional.

La semana pasada, durante una entrevista con SiriusXM PGA Tour Radio, Woods aseguró que se encontraba mejor y que había incrementado sus entrenamientos. Aunque entonces confirmó su presencia en Bahamas, todavía no había aclarado si participaría como jugador.

Un torneo con algunas de las principales figuras del golf

El Hero World Challenge marcará también el regreso de Woods a una competencia en la que no participa desde 2023, cuando terminó en la posición 18. Aunque el certamen no forma parte del calendario oficial de torneos puntuables del PGA Tour, representa una oportunidad para evaluar su condición física frente a varios de los principales jugadores del circuito.

El regreso podría abrirle la puerta a una segunda aparición antes de finalizar el año. Del 17 al 20 de diciembre se celebrará el PNC Championship en Orlando, una exhibición que reúne a campeones de grandes torneos con integrantes de sus familias. Woods podría participar nuevamente junto a su hijo Charlie, aunque su presencia todavía no está confirmada.

A punto de cumplir 51 años, el estadounidense buscará retomar la actividad en un escenario familiar. Su último Major llegó en el Masters de Augusta de 2019, cuando conquistó su decimoquinto título y quedó a tres del récord histórico de 18 que pertenece a Jack Nicklaus.