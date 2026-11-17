El delantero mexicano continúa con su rehabilitación tras la cirugía de rodilla que lo mantiene fuera del Wolverhampton y la Selección Mexicana

Raúl Jiménez trabaja para volver a jugar en 2027. | @raulalonsojimenez9

Raúl Jiménez continúa con su proceso de recuperación para regresar a las canchas en 2027. El delantero mexicano compartió avances de su rehabilitación después de someterse a una cirugía en la rodilla izquierda, lesión que lo mantiene alejado de la actividad con el Wolverhampton y que le impedirá disputar partidos durante el resto de 2026.

El atacante trabaja para recuperar la movilidad y la fuerza de la pierna afectada, con el objetivo de reincorporarse al fútbol profesional durante los primeros meses del próximo año. El cuerpo médico del Wolverhampton estableció un periodo aproximado de tres meses de rehabilitación, aunque su regreso dependerá de la evolución de la rodilla y de las evaluaciones que realice el club inglés.

La última vez que Raúl Jiménez disputó un partido oficial fue el 16 de septiembre de 2026, cuando Wolverhampton enfrentó al Everton en la Carabao Cup. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 38 debido a molestias en la rodilla izquierda, sin que en ese momento se conociera el alcance de la lesión.

La ausencia del mexicano también ha tenido consecuencias para la selección nacional. Jiménez quedó fuera de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, eliminatoria que el equipo de Rafael Márquez disputa durante la Fecha FIFA de noviembre. Su recuperación será determinante para conocer cuándo podrá volver a formar parte de una convocatoria del Tricolor.

¿Qué lesión sufrió Raúl Jiménez y cómo avanza su recuperación?

Raúl Jiménez sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante el encuentro ante Everton. En un principio, los servicios médicos del Wolverhampton optaron por un tratamiento sin cirugía, con la expectativa de que el futbolista pudiera recuperarse mediante reposo y rehabilitación.

Sin embargo, los estudios posteriores mostraron que el ligamento no presentaba la evolución esperada. Después de consultar con especialistas, el club determinó que el delantero necesitaba una intervención quirúrgica, que se realizó el 16 de octubre en Londres. El procedimiento consistió en volver a fijar el ligamento a la tibia, sin necesidad de reconstruirlo.

El futbolista comenzó su rehabilitación el 19 de octubre y desde entonces ha compartido imágenes de sus trabajos de recuperación. El programa médico contempla ejercicios para conservar la musculatura, sesiones de gimnasio y piscina, además de actividades progresivas de apoyo sobre la pierna afectada. Estas etapas permitirán evaluar su respuesta antes de autorizar el regreso a los entrenamientos de fútbol.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez con Wolverhampton?

El regreso de Raúl Jiménez está previsto para enero de 2027, de acuerdo con los plazos que comunicó el Wolverhampton después de confirmar la necesidad de la operación. No obstante, su reaparición podría aplazarse hasta febrero si el proceso de rehabilitación requiere más tiempo.

El delantero mexicano deberá completar las etapas de recuperación antes de recibir el alta médica y reincorporarse al trabajo con el resto del plantel. Por ahora, no existe una fecha confirmada para su siguiente partido oficial, por lo que su disponibilidad dependerá de los resultados de las evaluaciones físicas y de la decisión del cuerpo médico del club.