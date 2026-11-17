Por primera vez en la historia, un partido del Fútbol Profesional Colombiano se cruza con un juego de la Selección Colombia.

La decisión de los hinchas del fútbol en Colombia | Claro Sports | Gemini IA

Este martes 17 de noviembre se convertirá en un día épico para el Fútbol Profesional Colombiano y la Selección Colombia. Los hinchas del balompié ‘tricolor’ tendrán que tomar una decisión más que importante por primera vez en toda la historia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cierra el 2026 con el partido amistoso ante Chile en suelo austral.

Nunca antes se había presentado que un partido del rentado nacional colombiano se cruzará en horario y transmisión con un juego de la Selección Colombia de Mayores. Este martes 17 de noviembre eso sucederá. Mientras que el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos disputó su partido de fecha FIFA. La Copa BetPlay Dimayor define a sus finalistas.

El equipo amarillo, azul y rojo, Atlético Nacional, Once Caldas de Manizales, América de Cali e Internacional de Bogotá, tendrá acción el mismo día. De hecho, en las mismas cuatro horas. La tarde y noche del día número 17 del penúltimo mes del año, será un antes y un después para el hincha colombiano que tendrá que decidir entre un juego de su selección y uno del Fútbol Profesional Colombiano.

La Selección Colombia disputa su último juego del 2026

Este martes 17 de noviembre, a partir de las seis de la tarde, Colombia estará jugando ante Chile en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Este partido significa la última aparición de la Selección Colombia en el 2026. Un año donde hubo campeonato mundial y una montaña rusa de emociones en cuanto al rendimiento del equipo nacional.

El entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien renovó su contrato por otro ciclo mundialista con el conjunto ‘cafetero’, vive un proceso de recambio generacional en su equipo. Pues, con los retiros de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, se ha ido la mayor experiencia en la plantilla ‘tricolor’.

Así las cosas, el partido ante Chile cobra importancia para seguir viendo nuevos talentos que pueda arribar a los partidos oficiales de la Selección Colombia. Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Daniel Mosquera, Juan David Cabal, Matías Orozco y Camilo Durán, buscan seguir consolidando sus actuaciones.

Programación de Chile vs Colombia

El Fútbol Profesional Colombiano define a sus primeros finalistas del 2026-II

La Copa BetPlay Dimayor 2026 también quiere tomarse el martes 17 de noviembre con nada más y nada menos que sus partidos de vuelta por la semifinales del torneo. Atlético Nacional, Once Caldas de Manizales, América de Cali e Internacional de Bogotá, tendrá acción en la tarde y noche del día 17 del penúltimo mes del año.

Luego de haber empatado en el Estadio Palogrande de Manizales. Los ‘verdolagas’ esperan hace valer su localía y llegar al duelo final para defender su vigente bicampeonato en este certamen. Por otro lado, América de Cali se hizo fuerte en la ciudad de Bogotá y trajo a casa un ventaja de un gol que le da la primera opción de quedarse con el tiquete a la gran final.

Programación semifinales vuelta de Copa BetPlay Dimayor 2026

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