Dos pruebas decisivas pondrán a examen el nuevo momento de los Cremas.

Comunicaciones se ilusiona en la Liga de Guatemala | @CremasOficial

Comunicaciones encontró una reacción justo cuando el margen comenzaba a agotarse y Roberto Montoya vuelve a ilusionarse con la clasificación. El triunfo por 2-0 ante Cobán Imperial, el tercero consecutivo de los Cremas, confirmó una recuperación que cambió su panorama en el Apertura 2026. Después de pasar buena parte del campeonato en la zona baja, el conjunto albo llegó a 26 puntos y se colocó séptimo, nuevamente en la pelea por disputar la fase final.

La victoria del sábado en el estadio Cementos Progreso tuvo una dificultad que el entrenador destacó especialmente: su equipo debió sostener el encuentro con un jugador menos durante aproximadamente una hora. “En casa teníamos que ganar, seguimos con la esperanza de clasificar, vencimos a un gran rival, bien dirigido y que lleva un buen tiempo junto, fue importante para nosotros a pesar de jugar con 10 por 60 minutos y le da un valor agregado”, expresó Montoya.

Montoya se ilusiona con la clasificación de Comunicaciones

Para el técnico mexicano, la respuesta ante Cobán Imperial refuerza la confianza en un plantel que consiguió transformar la urgencia en resultados. Las victorias consecutivas no borran las dificultades del campeonato, pero sí colocan a Comunicaciones en una posición distinta para afrontar las últimas dos jornadas. Ahora, el objetivo será sostener esa reacción frente a dos adversarios que también representan una prueba exigente.

“Este grupo sobresale es que cuando se traza una meta hace lo imposible por cumplirlo, la nueva meta la vamos cumpliendo poco a poco, nos quedan seis puntos y se viene Guastatoya, pero queremos clasificar y para lograrlo hay que ir con intención de ganar”, señaló. El mensaje mantiene la línea que Montoya había establecido para el cierre: afrontar cada compromiso con la obligación de sumar de a tres.

Guastatoya y Xelajú MC, las dos pruebas que definirán el cierre crema

A Comunicaciones le quedan seis puntos por disputar y sus próximos rivales serán Guastatoya y Xelajú MC. El calendario obliga a los Albos a confirmar su mejoría ante equipos competitivos, en encuentros que pueden determinar si la recuperación alcanza para conseguir el boleto a la siguiente ronda. Montoya reconoce el nivel de ambos, aunque considera que su equipo llega fortalecido para enfrentarlos.

“Se vienen dos rivales fuertes, sobre todo Xelajú se armó para jugar a nivel internacional, Guastatoya ha hecho un buen torneo y es fuerte en casa, pero estos juegos los tomamos como instancia final, pero nosotros estamos en un buen momento anímico y los jugadores creen en ellos”, explicó el entrenador. La confianza del grupo aparece así como uno de los principales argumentos para encarar el tramo decisivo.

Comunicaciones recupera confianza en la pelea por la fase final

Montoya también dejó claro que la ilusión no debe hacer que el equipo pierda de vista el compromiso inmediato. Antes de pensar en la última jornada contra los Superchivos, los Cremas tendrán que resolver su visita a Guastatoya. “El grupo está convencido de lo que puede lograr, vamos a jugarles de tu a tú a los dos rivales, pero vamos paso a paso, primero es Guastatoya y ya luego pensaremos en Xelajú”, afirmó.

El séptimo puesto devuelve a Comunicaciones a los lugares de clasificación, aunque todavía necesita defender esa posición en un cierre ajustado. La diferencia respecto de semanas anteriores está en los resultados y en la confianza que transmite su entrenador. Tres triunfos consecutivos mantienen viva una temporada que parecía escaparse, y Montoya espera que ese impulso alcance para completar la recuperación con el pase a la fase final.

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