Radamel Falcao García, James Rodríguez, Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal, los grandes destacados del listado entre Colombia y Chile.

Leyendas de Colombia ante Chile | Vizzor

Ha llegado el día del último partido de la Selección Colombia en el 2026. El equipo de Néstor Lorenzo visita a Chile por el partido válido para la fecha FIFA del mes de noviembre. Un juego que se iba a llevar a cabo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero que se ha trasladado para el Estadio Monumental.

Pese a que este juego ya se vivió en la ciudad de Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El cual terminó con victoria por la mínima diferencia para la Selección Colombia. Hay varios recuerdos de la ‘tricolor’ ante el combinado chileno que hacen sonreír a los hinchas ‘cafeteros’.

Hoy en día, hay una gran preocupación por la figura de un jugador histórico y destacado a nivel mundial en el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Esto teniendo en cuenta que Luis Díaz no ha sido parte de las últimas dos convocatorias debido a una lesión. Es por eso que, en Claro Sports, repasamos las últimas grandes figuras de Colombia que brillaron en un partido ante Chile.

Radamel Falcao García: Colombia 3-3 Chile (2013)

Uno de los partidos más recordados por todos los hinchas de la Selección Colombia es el duelo entre colombianos y chilenos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla del año 2013. Esto jugando las Eliminatorias Sudamericanas y definiendo su vuelta o no a la Copa Mundial de la FIFA.

Después de un primer tiempo desastroso del equipo ‘tricolor’, Chile se fue al descanso con un marcador a favor de tres goles a cero. Sin embargo, la segunda mitad fue a otro precio. José Néstor Pékerman, DT de Colombia en ese momento, tuvo una verdadera incidencia en su plante durante el entretiempo y la parte complementaria fue historia pura para el fútbol colombiano.

Fue hasta el minuto 69, cuando Teófilo Gutiérrez logró marcar el descuento para los ‘cafeteros’. Seis minutos después de sancionó una pena máxima a favor de Colombia. Radamel Falcao García se hizo cargo y el conjunto amarillo, azul y rojo quedó a nada más un gol de la hazaña.

Gol que llegaría de la forma más épica posible. Faltando seis minutos para el final del encuentro, nuevamente el árbitro central sancionó una pena máxima a favor de Colombia y una vez más Radamel Falcao García fue al cobro. El ‘tigre’ no lo dudo y con un remate fuerte al lado derecho del portero Claudio Bravo, le dio el tiquete al Mundial 2014.

James Rodríguez: Colombia 4-0 Chile (2024)

Después de haber sido catalogado como el mejor jugador de la Copa América 2024, James Rodríguez se despachó con un auténtico partidazo entre Colombia y Chile. El número 10 de la ‘tricolor’ puso la asistencia para que Luis Díaz anotará el segundo gol del juego y se retiró entre un montón de aplausos.

Un juego que catapultó a Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y que significó el hundimiento absoluta de la selección austral. Además, se metió en la retina de los hinchas ‘cafeteros’ al ser la goleada más reciente por un partido oficial del equipo nacional.

Faustino Asprilla: Colombia 4-1 Chile (1998)

Uno que no puede faltar en ningún recuerdo de la Selección Colombia es Faustino Asprilla. El ‘tino’ firmó una de las actuaciones individuales más recordadas por los aficionados al fútbol en Colombia en el juego amistoso ante Chile, el 1 de septiembre de 1998. El extremo que supo brillar en el Parma de Italia y Newcastle United de Inglaterra anotó tres goles en lo que terminó siendo una victoria colombiana por cuatro tantos a uno.

Un dato no menor es que ese triplete lo marcó en menos de 45 minutos. Pues, su primera anotación fue al cuarto minuto y el tercero cuando el reloj marcaba 47 minutos. Un duelo que todo el mundo recuerda en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El último tanto de la Selección Colombia fue obra de Jorge ‘el patrón’ Bermúdez.

Víctor Hugo Aristizábal: Colombia 1-1 Chile (1993)

También por un partido amistoso, Colombia se vio las caras con el combinado chileno. Era el año 1993 y un 30 de mayo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El juego se dio como un duelo de preparación de cara a lo que sería la Copa América de ese mismo año que se disputó en Ecuador.

Ahora bien, pese a que no hubo ganador, el hincha colombiano recuerda a la perfección este juego porque se dio uno de los goles más lindos y acrobáticos en la historia de la Selección Colombia. Al minuto 68, Freddy Rincón desbordó por la banda derecha y lanzó un centro que quedó un tanto pasado para Víctor Hugo Aristizábal. Sin embargo, el atacante paisa se lanzó y con su taco en el aire envió el balón al fondo de la red.

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